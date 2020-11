Baloncesto/NBA.- Marc Gasol peleará por otro anillo con Los Angeles Lakers

Juanco Hernangómez jugará con Ricky Rubio en los Timberwolves y su hermano Willy llega a New Orleans Pelicans



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El pívot español Marc Gasol continuará su carrera en Los Angeles Lakers, los vigentes campeones, después de firmar un contrato para las dos próximas temporadas y seguir los pasos de su hermano Pau, que ya triunfó con la camiseta púrpura y oro, mientras que Juancho y Willy Hernangómez jugarán con Minnesota Timberwolves y New Orleans Pelicans, respectivamente.



Según adelanta el periodista estadounidense Adrian Wojnarowski y a falta de confirmación oficial de la franquicia, Gasol, que era agente libre sin restricciones y por lo tanto dueño de su futuro en este mercado de fichajes, a sus 35 años el pívot jugará en su tercera franquicia NBA después de Memphis Grizzlies y Toronto Raptors.



Curiosamente, fueron los propios Lakers los que seleccionaron a Marc Gasol en el 'draft' 2007, pero luego traspasaron sus derechos a Memphis en el acuerdo para reclutar a Pau. 13 años después, el menor de la saga finalmente jugará para el equipo californiano, donde su hermano conquistó dos anillos en una época dorada junto a Kobe Bryant.



Campeón con los Raptors el año pasado, Marc intentará emular a Pau y conquistar su segundo anillo con uno de los máximos aspirantes, no en vano los Lakers vienen de conquistar el título en la 'burbuja' de Orlando superando en las Finales a Miami Heat.



El vigente campeón del mundo con la selección española compartirá vestuario con una de las mayores estrellas de la historia, LeBron James, y probablemente con otro gran nombre de la liga, Anthony Davis, que aún no ha rubricado su renovación. Montrezl Harrell, Dennis Schoder o Wesley Matthews también acaban de fichar por los Lakers, que han redoblado la apuesta por su proyecto ganador.



Además, también conocen sus respectivos destinos los hermanos Hernangómez. Así, Juancho ha firmado una renovación para las tres próximas temporadas con Timberwolves, franquicia a la que llegó la temporada pasada y donde compartirá vestuario con Ricky Rubio, que acaba de volver a Minnesota.



Por su parte, Willy Hernangómez encontró acomodo en los Pelicans firmando un contrato por una temporada. El pívot se asegura así su quinta temporada en la mejor liga del mundo, donde también ha vestido las camisetas de New York Knicks y Charlotte Hornets.

