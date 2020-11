Baloncesto.-Baskonia se frena en el Buesa ante el Zenit

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El TD Systems Baskonia cayó este lunes por 70-77 en el Fernando Buesa Arena ante el Zenit San Petersburgo ruso, una derrota que le frena de nuevo en su intento de acercarse a las ocho primeras plazas de la Fase Regular de la Euroliga y que le vuelve a dejar con balance negativo (4-5).



Los dos equipos se medían en el partido aplazado de la tercera jornada por los casos positivos de coronavirus de los de Xavi Pascual y los locales esperaban sumar su tercera victoria en casa en apenas siete días tras haber solventado con autoridad la doble sesión de la semana pasada ante el Fenerbahce y el Panathinaikos, pero no encontraron esa frescura ofensiva ni defensiva ante un Zenit que se rehizo a un errático comienzo para lograr su cuarta victoria a domicilio y ponerse con 5-2.



El encuentro empezó con poco acierto de ambos (13-10, min.10) y la mala noticia para Dusko Ivanovic de las dos faltas de Vildoza, lo que acusó el conjunto vitoriano. El equipo ruso, enredado inicialmente en pérdidas (5), fue capaz de mejorar y de la mano de Pangos y los triples por fuera y de Poythress por dentro, se rehizo para coger el mando en el electrónico e intentar abrir una brecha que era corta al descanso (28-34).



Ivanovic apretó a los suyos en los vestuarios y estos, impulsados por Giedraitis (8 puntos), recuperaron el control, pero sólo en el electrónico porque en el juego, los visitantes consiguieron ser más regulares y la vuelta de los triples les permitió afrontar los diez últimos minutos por delante (51-56).



Pero el inicio del cuarto final no fue nada bueno por parte de los baskonistas. Un triple de Zubkov y un '2+1' de Gudaitist elevó la diferencia por encima de los diez puntos (51-62) y afianzó aún más a un Zenit que ya no dejó escapar un triunfo que su rival ni siquiera pudo inquietar.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: TD SYSTEMS BASKONIA, 70 - ZENIT SAN PETERSBURGO, 77 (28-34, al descanso).



--EQUIPOS.



TD SYSTEMS BASKONIA: Vildoza (11), Giedraitis (15), Kurucs (-), Polonara (8) y Jekiri (7) --quinteto inicial--; Fall (8), Peters (8), Henry (4), Diop (-), Sedekerskis (-) y Dragic (9).



ZENIT SAN PETERSBURGO: Pangos (9), Hollins (-), Ponitka (18), Thomas (2) y Gudaitis (13) --quinteto inicial-- Fridzon (2), Zubkov (8), Poythress (14), Khvostov (-), Baron (8) y Rivers (3).



--PARCIALES: 13-10, 15-24, 23-22 y 19-21.



--ÁRBITROS: Pukl, Rocha y Obrknezevic.



--PABELLÓN: Buesa Arena.

