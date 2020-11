Atlético Nacional vence al América de Cali y pone un pie en las semifinales

Vista de los jugadores de Atl�tico Nacional. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Bogotá, 22 nov (EFE).- El Atlético Nacional dio el primer paso para avanzar a las semifinales al derrotar al América de Cali en el partido de ida de los cuadrangulares de la liga colombiana.

El triunfo es significativo porque el Verde de la Montaña doblegó, el sábado, a domicilio 2-1 a los Escarlatas dirigidos por el argentino Juan Cruz Real.

En otro juego disputado este domingo Deportivo Pasto ganó 1-0 al Independiente Santa Fe. También sacó una buena tajada el Deportivo Cali que igualó 1-1 con La Equidad, en Bogotá Las siguientes fueron las claves de la jornada:

CASI QUE NO

Atlético Nacional, que despidió a comienzos de este mes a Juan Carlos Osorio, exseleccionador de México y Paraguay, logró darle un vuelco al partido al remontar y ganar 2-1.

Los dirigidos por el colombiano Alejandro Restrepo remaron fuerte porque pese a que tuvieron la ventaja de que América de Cali perdió a los 25 minutos del primer tiempo a al chileno Rodrigo Ureña, expulsado por cometer una falta a un contrario, los locales se las arreglaron para irse en ventaja con diana de Adrian Ramos, de penalti.

El América tampoco pudo contar con Juan Pablo Segovia y Rafael Carrascal, por sanción, y Marlon Torres tampoco fue de la partida porque resultó contagiado de coronavirus.

Pero cuanto todo parecía estar perdido para Atlético Nacional apareció el goleador Jéfferson Duque, quien de penalti igualó el juego y a falta de tres minutos de concluir el partido marcó el segundo de su cuenta personal.

Duque contabiliza nueve tantos en la tabla de artilleros de la Liga a tres del también colombiano Miguel Ángel Borja, del Junior, que tiene 12 y es el líder.

BORJA SALVA AL JUNIOR

Un solitario gol de Borja le dio el triunfo 1-0 al Junior de Barranquilla, dirigido por el exjugador del Atlético de Madrid y del Boca Juniors argentino Luis Amaranto Perea, sobre el Deportes Tolima.

La ventaja fue estrecha para las oportunidades creadas por el equipo Tiburón que tuvo a Teófilo Gutiérrez, al venezolano Luis "cariaco" González y a Borja como los más incisivos en el ataque.

El triunfo le da un impulso al Junior en el torneo local toda vez que el jueves de esta semana recibe en Barranquilla al chileno Unión La Calera, en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tres días después de este juego visitará al Deportes Tolima para el juego de vuelta de la liga colombiana.

SANTA FE NO PUDO PESCAR NADA

El Deportivo Pasto sacó una luz de ventaja en sus aspiraciones de dar la sorpresa y eliminar a Santa Fe en la llave de cuartos de final de la liga al derrotarlo 1-0.

La diana del triunfo fue de Jeison Medina quien aprovechó un fallo defensivo de los Cardenales, que esta vez no pudieron arañar nada en su visita al feudo del Pasto.

De todos los jugadores de Santa Fe consideran que en el partido de vuelta, el domingo 29 de este mes, pueden derrotar a su rival y avanzar a las semifinales.

EMPATE VALIOSO

En el otro partido, el Deportivo Cali sacó un empate de 1-1 ante la Equidad en el estadio de Techo en Bogotá, resultado que le da favoritismo para el partido de vuelta.

Los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias estuvieron a punto de llevarse una victoria pero un gol de Joan Castro les quitó esa satisfacción a pocos minutos de acabarse el juego.

Los azucareros, que venían de un bajón futbolístico y de resultados, se fueron arriba con "un gol de camerino" de por John Vásquez a pase del argentino Agustín Palavecino.

El partido de vuelta de esta llave de cuartos de final será el próximo sábado en Cali. El ganador se instalará en semifinales, en las que se enfrentará al que salga avante de la liguilla entre Santa Fe y el Deportivo Pasto.