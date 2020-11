Argentina.- Ackermann & Schwartz llega a acuerdos con inversores europeos para el mercado de metales y futuros argentino

04/11/2020 Una gr�fica con valores en la bolsa de Madrid, un d�a despu�s de la celebraci�n de elecciones en el pa�s norteamericano, en Madrid (Espa�a), a 4 de noviembre de 2020. El Ibex 35 ced�a un 0,79% en la media sesi�n de este mi�rcoles, en la que se situaba justo por debajo de la cota de los 6.700 puntos, pendiente del recuento electoral de los comicios en Estados Unidos. ECONOMIA Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El bufete jurídico Ackermann & Schwartz Attorneys at Law SPL ha llegado a acuerdos con inversores europeos en la puesta en marcha del primer mercado de metales y futuros en Argentina, bajo la sigla MMARG, cuya casa central estará radicada en la provincia argentina de Tierra del Fuego.



La firma de abogados, a través de sus representantes jurídicos en Madrid, ya ha iniciado las primeras actuaciones de inversión que darán soporte y estructura a este nuevo medio del mercado financiero latinoamericano, según informó en un comunicado.



Los primeros inversores interesados en el sector del metal son oriundos de Alemania y han acordado con el despacho el acompañamiento en operaciones de comercio internacional con MMARG en cuanto se realicen las adjudicaciones de las primeras acciones del mercado.



El presidente y fundador del MMARG, Pablo Rutigliano, trabaja con su equipo para que el mercado comience a funcionar con sus primeras operaciones a mitad del próximo año.



Recientemente, la Comisión Nacional de Valores de Argentina (CNV) ha presentado el 'Programa de Impulso a la Apertura de Capital'. A juicio del despacho "es una gran noticia" que fortalece al mercado de metales y futuros argentino y a sus acuerdos, en especial con inversores privados e institucionales que el bufete de abogados Ackermann & Schwartz asesora en Europa.



El 'MMARG' publicará las cotizaciones de los metales ferrosos, no ferrosos y preciosos en tiempo real, en moneda local y en dólares americanos, para toda Latinoamérica y el mundo. También publicará el Índice del Mercado de Metales de Latinoamérica y el Índice de Litio (Índice LI), que se podrán negociar con 'spot' y futuros.



La nueva bolsa ofrece operaciones de inversiones en tiempo real en rentas fijas, títulos públicos, obligaciones negociables, fideicomisos financieros valores de deudas fiduciarias, cauciones, cheques de pagos de diferidos, pagarés avalados y pases garantizados, entre otros instrumentos.



El nuevo proyecto, con el apoyo del gobernador Gustavo Melella, impulsa a la industria minera, apoyando a las fábricas de baterías de litio y de automóviles eléctricos, con publicaciones de índices, precios de metales, acciones, bonos, opciones y futuros, bajo un contrato de asesoramiento jurídico y estratégico al bufete jurídico Ackermann & Schwartz Attorneys at Law SLP.