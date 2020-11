Alianza F.C. y Tauro F.C. consiguen goleadas y escalan en el clausura panameño

El Tauro, campe�n defensor del f�tbol paname�o, no tuvo piedad con el Universitario, colista del campeonato, y los derrot� 4 goles a 1. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 22 nov (EFE).- El Alianza F.C. y Tauro F.C. mostraron su poder goleador en esta sexta jornada del torneo Clausura 2020 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), que finalizó este domingo.

El elenco aliancista goleó hoy 5-2 al Árabe Unido de Colón, para mantenerse invicto en el campeonato y llegar a 10 puntos que los pone en la segunda casilla, por debajo del Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI), líder momentáneo, por diferencia goleadora de 3 tres tantos.

Por los "verdolagas", entrenados por el otrora jugador de fútbol Cecilio Garces, anotaron Rudy Yearwood, doblete de Azarías Londoño, Ricauter Barsallo y Héctor Peñaloza, el descuento de los colonenses, que ahora están en la sexta posición con 8 unidades, cayó por Rudy Yearwood (autogol)y Édgar Cunningham.

El partido entre el CAI y San Francisco no se jugó por compromisos internacionales de los franciscanos en Liga Concacaf.

El partido fue reprogramado para jugarse el 1 de diciembre próximo, según informó hoy el departamento de prensa del torneo.

El Tauro, campeón defensor del fútbol panameño, no tuvo piedad con el Universitario, colista del campeonato, y los derrotó 4 goles a 1.

Los tantos de los aurinegros lo marcaron: Omar Hinestroza, Richard Peralta, Edwin Aguilar y Diego Valanta. El gol de Universitario lo anotó Lilio Mena.

Con la victoria, los dirigidos por el argentino Javier Ainstein escalan a la quinta casilla y suman nueve unidades, mientras que los universitarios, entrenados por el anglo panameño Gary Stempel, siguen últimos con 2 enteros.

Plaza Amador sumó de a tres, al dar cuenta 1-0 del Sporting San Miguelito.

El tanto del juvenil Leandro Ávila ayudó a que los "leones" placinos sumen 8 puntos y ocupen la sexta posición. Sporting San Miguelito no sale de una mala racha y se mantiene en la novena casilla y 4 unidades.

El Costa del Este y el Atlético Chiriquí empataron a tres tantos en un partido de mucho vértigo.

Por los chiricanos, ahora octavos con cinco puntos, anotaron Javier Rivera, Raúl Guerra, Édgar Aparicio, mientras que los tantos del empate de los costeños, tercer lugar con nueve enteros, llegaron en los botines de Yair Jaén, por partida doble, y Ernesto Sinclair.