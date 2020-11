Aliados de Biden piden a Brainard que siga en la Fed

(Bloomberg) -- Aliados del presidente electo, Joe Biden, dijeron a la gobernadora de la Reserva Federal Lael Brainard que debe permanecer en el banco central, según personas familiarizadas con el asunto, lo que reduce aún más las probabilidades de que sea elegida como la próxima secretaria del Tesoro.

Brainard es la única demócrata en una junta de la Fed que fue nominada casi completamente por el presidente, Donald Trump, y ella puede ser una destacada candidata a la presidencia de la Fed cuando Jerome Powell termine en 2022.

Un portavoz de la Fed declinó hacer comentarios. El equipo de transición de Biden no hizo comentarios inmediatos.

Brainard emergió como una de las principales contendientes para convertirse en la primera secretaria del Tesoro antes de las elecciones, pero en las últimas semanas las figuras liberales en el Partido Demócrata han presionado a Biden para que elija a la expresidenta de la Fed Janet Yellen para el puesto. Biden dijo la semana pasada que ya había decidido quien sería su secretario del Tesoro, pero declinó decir a quién nominaría.

Yellen cumpliría con la descripción de Biden de una persona aceptable transversalmente dentro del Partido Demócrata, y a los progresistas les agrada en parte porque ha respaldado la idea de gravar las emisiones carbono para combatir el cambio climático.

Brainard fue nominada por Barack Obama para la junta de la Fed, donde ha servido desde 2014. Cumple una serie de funciones, como la supervisión de los programas de préstamos de emergencia del banco central relacionados con la pandemia.

Nota Original:Biden Allies Ask Brainard to Stay at Fed, Dimming Treasury Odds

©2020 Bloomberg L.P.