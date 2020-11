Alemania registra 10.864 contagios en 24 horas, sin reportar todos los casos

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Berlín, 23 nov (EFE).- Las autoridades sanitarias alemanas contabilizaron 10.864 nuevos contagios con covid-19 en las últimas 24 horas, prácticamente los mismos que hace una semana y 4.877 menos que ayer, y lejos del nuevo máximo de 23.648 casos del viernes.

No obstante, en domingo y lunes acostumbra a darse un desfase de cifras de nuevos casos, debido a que en fin de semana no todos los estados federados comunican sus datos y los laboratorios realizan menos tests.

Según datos del Instituto Robert Koch (RKI) actualizados la pasada medianoche, el número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero asciende a 929.133, con 14.112 víctimas mortales, 90 más en un día.

El RKI estima que alrededor de 618.800 se han recuperado de la enfermedad y que en la actualidad hay unos 296.200 casos activos.

En el conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en los últimos siete días se situaba ayer en 140,7 casos por cada 100.000 habitantes.

El número de pacientes con covid-19 en las unidades de cuidados intensivos ascendía el domingo a 3.709, de los cuales 2.132 -el 56 %- reciben respiración asistida, según datos de la Asociación Interdisciplinar Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Urgencia (DIVI).

Actualmente, 21.294 camas en cuidados intensivos se encuentran ocupadas y 6.649 están libres; el principal problema, no obstante, es la falta de personal.

El factor de reproducción (R) que toma en consideración las infecciones en un intervalo de siete días respecto a los siete anteriores, y que refleja la evolución de contagios de hace 8 a 16 días, se sitúa en 1,03, lo que implica que cada cien infectados contagian de media a otras 103 personas.

Después de que las cifras de infecciones diarias aumentaran notablemente en octubre y principios de noviembre, los números parecen estabilizarse desde hace dos semanas, aunque a un nivel demasiado elevado, y sin que se observe el descenso consolidado al que se aspiraba con el parón parcial de la vida pública decretado para este mes.

EL GOBIERNO FEDERAL Y LOS ESTADOS FEDERADOS PLANEAN UN ENDURECIMIENTO DE LAS MEDIDAS

La canciller alemana, Angela Merkel, dio a entender el domingo que este miércoles el Gobierno federal y los estados federados anunciarán un endurecimiento de las medidas restrictivas al considerar que con las vigentes todavía no se ha alcanzado el objetivo deseado.

"El hecho es que todavía no estamos ahí donde nos gustaría haber llegado con las restricciones de contacto, es decir, seguro que todavía tenemos que hacer alguna cosa más" para lograr nuevamente un rastreo efectivo de los contagios, dijo.

No quiso avanzar medidas concretas, porque el objetivo es que los ciudadanos reciban "una respuesta conjunta y consensuada".

Ya a principios de la semana pasada Merkel tenía previsto consensuar con los poderes regionales un endurecimiento de las medidas restrictivas, pero se topó con la resistencia de los estados federados, a los que compete su implementación, por lo que todo quedó en un nuevo llamamiento a la población a minimizar los contactos.

En la misma línea se expresó el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, quien señaló que "a pesar de los resultados visibles, todavía no es suficiente", y por eso, agregó "todos intuyen también que tiene que haber una prolongación" de las medidas.