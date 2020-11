Alajuelense y San Francisco buscan los cuartos de final en Liga Concacaf

imagen de archivo de jugadores del Alajuelense de Costa Rica. EFE/Jos� M�ndez/Archivo

San José, 23 nov. (EFE).- El Alajuelense costarricense recibirá el martes al San Francisco panameño en un duelo por el pase a los cuartos de final de la Liga Concacaf.

El partido se jugará a las 21.00 hora local (3.00 GMT del miércoles) en el estadio Alejandro Morera Soto de la ciudad costarricense de Alajuela y será dirigido por el árbitro jamaiquino Daneon Parchment.

Esta serie se juega a partido único por lo estrecho del calendario a causa de la pandemia de la covid-19, y el ganador se enfrentará en cuartos de final al vencedor del choque entre el Herediano costarricense y el Real Estelí nicaragüense, que también se disputará el martes.

El Alajuelense, del entrenador argentino Andrés Carevic, tenía tres años de no participar en torneos internacionales y en este 2020 quiere retomar su protagonismo como uno de los equipos más poderosos de Centroamérica y el Caribe.

La columna vertebral del cuadro tico la conforman el portero Leonel Moreira, el zaguero panameño Adolfo Machado, el centrocampista hondureño Alex López, el veterano '10' de la selección costarricense Bryan Ruiz y los atacantes Jonathan Moya y Álvaro Saborío, este último usualmente como relevo.

El San Francisco se encuentra en Costa Rica desde el pasado viernes y ha informado que en los controles de salud previos al partido tres miembros de la delegación dieron positivo por covid-19.

Por este motivo se han vuelto a realizar pruebas al plantel como indican los protocolos de la Concacaf y del Ministerio de Salud de Costa Rica.

En caso de que más jugadores den positivo estaría en riesgo la realización del partido.

El San Francisco apostará por un bloque defensivo sólido comandado por el zaguero Roberto Chen y un ataque veloz y portente con José Luis Garcés y Jair Catuy.

Previo al viaje, el entrenador del conjunto panameño, Gonzalo Soto, dijo que el equipo está "con muchas ansias y ganas" de afrontar el partido contra al que considera el mejor equipo de Costa Rica en la actualidad.

"Tenemos potencial ante un tremendo rival. Somos once contra once y los partidos hay que jugarlos. Vamos con todas las ganas y las esperanzas de hacer un excelente partido.

La Liga Concacaf la disputan equipos de Centroamérica y el Caribe y otorga seis boletos a la Liga de Campeones de la Concacaf, certamen en el que están sembrados los mejores equipos de México y de la MLS estadounidense.

= Probables alineaciones:

Alajuelense: Leonel Moreira, Adolfo Machado, Junior Díaz, Facundo Zabala, Ian Smith; Bernal Alfaro, Alex López, Bryan Ruiz; Barlon Sequeira, Carlos Mora y Jonathan Moya.

Entrenador: Andrés Carevic.

San Francisco: Erick Huges, Roberto Chen, Jean Carlo Sánchez, Francisco Palacios, Ismael Betegón; Manuel Vargas, Sergio Cunningham, Jhamal Rodríguez, Cristian Zúñiga; José Luis Garcés y Jair Catuy.

Entrenador: Gonzalo Soto.

Árbitro: el jamaiquino Daneon Parchment.

Estadio: Alejandro Morera Soto.