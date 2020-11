AI denuncia acoso de Cuba contra opositores del Movimiento San Isidro

La directora para las Am�ricas de Amnist�a Internacional (AI), Erika Guevara-Rosas, habla durante una entrevista con Efe en Ciudad de M�xico (M�xico). EFE/ Jos� M�ndez/Archivo

México, 23 nov (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció este lunes que el Gobierno de Cuba "criminaliza" a opositores del Movimiento San Isidro, a quienes ha detenido por protestar contra el encarcelamiento del rapero Denis Solís.

El Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel "acosa e intimida" a los miembros del movimiento que se oponen al Decreto 349, una nueva norma que prohíbe expresiones artísticas sin autorización oficial, afirmó Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas, con sede en México.

"Se pretende censurar la expresión artística, pone de manifiesto la represión constante que ejerce Cuba contra los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión en el país", manifestó Guevara Rosas.

La organización internacional documentó que Solís está detenido desde el 9 de noviembre y un tribunal lo condenó a ocho meses de prisión por "desacato".

Activistas han argumentado que el artista, conocido por ser opositor al Gobierno, solo se defendió de un policía que irrumpió en su casa sin su consentimiento.

"No se debe encarcelar a nadie por 'desacato' a una autoridad pública, disposición del Código Penal que Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han instado reiteradamente a las autoridades cubanas a revocar", expresó Guevara Rosas.

Ocho integrantes del movimiento realizan una huelga de hambre desde la semana pasada en protesta por el encarcelamiento del rapero, añadió AI.

En total, 14 personas vinculadas al Movimiento San Isidro, una de las principales organizaciones opositoras al Gobierno cubano creada por artistas, permanecen recluidas voluntariamente en una vivienda de la Habana Vieja.

Amnistía citó que las autoridades detuvieron "arbitrariamente y sometieron a hostigamiento a gran número de miembros" del Movimiento San Isidro, con base en información de la organización de información legal Cubalex.

Los hechos han desatado protestas a nivel internacional, en particular en América Latina y en la Embajada de Cuba en Madrid.

Además de la liberación de Solís como reivindicación "irrenunciable", activistas reclaman la devolución de víveres requisados y el cierre de las tiendas en Moneda Libremente Convertible (dólares), en las que solo se puede pagar en moneda extranjera y con tarjeta.

La membresía del movimiento está formada por artistas, poetas, activistas LGBTI+, figuras del mundo académico y periodistas independientes, puntualizó AI.

"Las autoridades pueden continuar hostigando, intimidando, deteniendo y criminalizando a artistas e intelectuales de pensamiento alternativo, pero no pueden encarcelar sus ideas", dijo Guevara Rosas.