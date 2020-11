4-0. Gaizka Garitano supera el ultimátum con sobresaliente

El defensa del Athletic de Bilbao Ander Capa (d) celebra el segundo gol ante el Real Betis en el partido correspondiente a la jornada 11 de LaLiga Santander, disputado en San Mam�s. EFE/Luis Tejido.

Bilbao, 23 nov (EFE).- Gaizka Garitano superó con sobresaliente el ultimátum al que fue sometido ante el Betis, un choque que podía ser el último del técnico de Derio en el Athletic en el caso de que perdiese pero que solventó de manera brillante y con una goleada inapelable por 4-0 con tantos de Víctor Ruiz, en propia puerta, Ander Capa, Iker Muniain y Alex Berenguer.

Un resultado que le cambia bastante más que la cara a un Athletic que afrontó el choque decimosexto en la tabla y a solo dos puntos del descenso, y sale de él octavo y metido de lleno en la pelea por las posiciones europeas. Su hábitat natural.

Uno de los muchos equipos que superó en la tabla con su goleada fue un penoso Betis, que echó en falta a todos los ausentes (Canales, Fekit, Mandi, Bartra ...) y a otros que pudieran haber salido.

Fue el éxito de la pequeña revolución de Garitano, que prescindió de Dani y Raúl García y puso a Muniain de media punta para lanzar a tres jugadores profundos, Asier Villalibre, que no marcó pero quizás fuese el mejor del partido junto a su capitán, Iñaki Williams y Alex Berenguer. El novedoso doble pivote Unai Vencedor-Mikel Vesga redondeó una noche que ha devuelto, probablemente para tiempo, las aguas a su cauce en el Bilbao futbolístico.

Con novedades importantes en los dos equipos, el Athletic sin los García, Dani y Raúl, y el Betis con los Sánchez, el eterno Joaquín y el novato Rodri, el partido arrancó muy movido.

Con una toma y daca entre ambos equipos, aunque con más llegadas y más peligrosas del Athletic, que amagó con Berenguer y Vesga antes del 1-0, que llegó rápido, en el minuto 9.

Fue un tanto que marcó en su propia puerta Víctor al intentar despejar en una posición un inestable un centro de Villalibre, tras encontrar la espalda de la defensa, que buscaba a Williams.

Seguía el encuentro de un lado para otro y el Betis pudo haber empatado en una jugada a balón parado. De hecho lo hizo hasta en dos ocasiones, tras un remate de Guido Rodríguez y un posterior rechace en la espalda de Iñigo Martínez.

Pero la jugada, un centro de Joaquín tras falta al joven Rodri, la invalidó un fuera de juego por milímetros de Víctor Ruiz, que parecía haberse redimido de su gol en propia puerta continuando el centro hacia la posición del medio centro argentino.

Siguió el Athletic, encontrando la espalda de la defensa bética con Muniain de suministrador de la velocidad de Williams, Berenguer y, sobre todo, Villalibre.

Y por ahí se generó el 2-0 tras dos intentos de Alex Moreno, que tardó en centrar y permitió la llegada de Yeray al corte, y Joaquín, que se encontró con Unai Simón en un disparo muy centrado.

Otro balón que cogió Muniain en la línea de medios pasada la media hora sirvió para que profundizase Williams, que enganchó un centro perfecto a la cabeza de Villalibre. Bravo rechazó como pudo y Capa, que venía de una banda, cabeceó casi a placer a la red.

Aún pudo acabar peor la primera mitad para el Betis, ya que Berenguer hizo el tercer gol, pero tras una falta, y Williams desaprovechó otra prometedora salida a la contra.

No cambió mucho el choque tras el descanso. Aunque el Betis trató de coger mando. Pero el peligro siempre era del Athletic, que amenazaba con las contras siempre con Muniain y Villalibre de por medio.

Entre ambos gestaron el 3-0, Muniain encontró el desmarque del ariete y Villalibre, de pared, la llegada del capitán, que marcó en segunda instancia de cabeza después que de que Bravo, otra vez, le repeliese el primer remate.

Antes, Villalibre ya había estado a punto de meter el tercer tanto tras recibir de Berenguer. Se le interpuso, otra vez, Bravo.

Aunque quedaba otro tanto por llegar, que lo marcó un mejorado Berenguer enganchando una volea cruzada a centro de Yuri. Pudieron caer alguno más en la meta de Bravo, pero el meta chileno se multiplicó como no hicieron sus compañeros para impedirlo.

- Ficha técnica:

4 - Athletic: Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri (Balenziaga, m.88); Vencedor, Vesga; Williams (Raúl García, m.76), Muniain (Sancet, m.70), Berenguer (Morcillo, m.70); y Villalibre (Lekue, m.88).

0 - Betis: Claudio Bravo; Emerson, Sidnei, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho (Guardado, m.61); Joaquín (Lainez, m.70), Rodri (Aitor Ruibal, m.83), Tello (Loren, m.61); y Sanabria (Borja Iglesias, m.61).

Goles: 1-0, m.9: Víctor Ruiz, en propia puerta. 2-0, m.33: Capa. 3-0, m.59: Muniain. 4-0, m.68: Berenguer.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego). No mostró ninguna tarjeta.

Incidencias: Partido de la décima jornada de LaLiga disputado en San Mamés a puerta cerrada.

Ramón Orosa