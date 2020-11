Rubén Cortada reaparece en redes haciendo gala de su inmejorable físico

MADRID, 22 (CHANCE)



Rubén Cortada es uno de los actores de nuestro país más atractivos y cada vez que hace su aparición en una serie o película lo cierto es que nos volvemos locos. Solo con su sonrisa y su mirada es capaz de parar el tiempo, derrocha elegancia y profesionalidad en cada uno de sus papeles y eso, no es tan fácil como parece. El actor ha estado desaparecido durante muchos meses y hace unas semanas vimos como volvía a sus redes sociales por todo lo alto: con una fotografía que subía la temperatura en este otoño tan frío.



Actualmente no sabemos que Rubén tenga ningún compromiso laboral en ninguna serie ni película, por lo que no sabemos en qué estará sumergido en estos momentos, pero lo que sí sabemos es que sigue haciendo gala de su físico como si una escultura se tratara.



Como bien decimos, hace unas semanas reaparecía en redes sociales con un cambio de look que nos parecía de lo más sorprendente posible. Muchos son los actores que tienen que cambiar físicamente de un rodaje a otro, pero Cortada ha decidido dar un cambio de imagen radical y mostraba su barba de naufrago y el pelo largo.



Aún así, sigue siendo uno de los hombres más atractivos del panorama nacional. Y es que desde que ha reaparecido en redes sociales no deja de subir contenido mostrando su cuerpo sin camiseta, posando, con esa mirada... No sabemos qué se trae entre manos el actor, pero lo que sí que sabemos es que es una de las personas más seguras de sí mismas de la gran pantalla.





Te Recomendamos