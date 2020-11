Rodríguez descarta jugar en segunda ventana de la AmeriCup por la covid-19

El jugador de la selecci�n de baloncesto de Puerto Rico, �ngel Rodr�guez (i). EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 22 nov (EFE).- El armador puertorriqueño Ángel Rodríguez anunció este domingo que ha descartado jugar en la segunda ventana clasificatoria a la FIBA AmeriCup 2022 que se jugará del 27 al 30 de noviembre en Indianápolis (Indiana, EE.UU.), debido a su protección contra la covid-19.

"En un tiempo de tanta incertidumbre he tenido que tomar decisiones muy difíciles. Millones de personas han sido contagiadas con el COVID-19 (entre ellos personas cercanas) y aún muchas han perdido su vida", reflexionó Rodríguez en un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

"Como atleta, NO HAY mayor orgullo que representar a Puerto Rico y mi compromiso con el país siempre ha sido inmenso. Por el otro lado, también tengo un compromiso con los Vaqueros de Bayamón. Pero sobre todo tengo cuidar de mi salud porque tengo una familia", prosiguió el baloncestista.

Ante ello, indicó: "Les informo que desafortunadamente no estaré participando en la próxima ventana FIBA. Mis mejores deseos a los guerreros que estarán participando".

Rodríguez fue incluido en la preselección de 24 canasteros el pasado 17 de noviembre.

En la lista aparecen los armadores Gary Browne, Iván Gandía, Jorge Pacheco y Alex Abreu, los escoltas Gian Clavell, Jaysean Paige, Isaac Sosa, Benito Santiago Jr., Jonathan Rodríguez, y los aleros Isaiah Piñeiro, Emmanuel Andújar, Gilberto Clavell, Justin Reyes, Derek Reese y José Rodríguez.

A la lista se suman los delanteros fuertes Carlos Yao López, Devon Collier, Christopher Ortiz y Timajh Parker, y los pivotes Jorge Bryan Díaz, Isaiah Manderson, Luis Hernández y Christopher Brady.

La selección nacional, que será dirigida por su entrenador en jefe Eddie Casiano con Rafael Torres y Omar González en su staff, regresará a la cancha por primera vez desde que se inició la pandemia, para enfrentar a México el 27 y a Bahamas el 30.

Puerto Rico forma parte del Grupo D de las clasificatorias a la AmeriCup 2022 junto a México, Bahamas y Estados Unidos.

Los boricuas tienen marca de 0-2 en las clasificatorias luego de caer en sus primeras dos salidas en la primera ventana, el pasado febrero contra Estados Unidos.