Reino Unido asegura que no firmará un acuerdo del Brexit "a cualquier precio"

EFE/EPA/ANDY RAIN

Londres, 22 nov (EFE).- El ministro británico de Economía, Rishi Sunak, sostuvo este domingo que llegar a un acuerdo sobre el Brexit con la Unión Europea (UE) contribuiría a mitigar las dificultades económicas creadas por la pandemia, pero advirtió que Londres no firmará un pacto "a cualquier precio".

Las expectativas de que ambos lados del canal de la Mancha alcancen un pacto sobre su futura relación se han incrementado después de que la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, indicara esta semana que ha habido un "mayor avance" en los "asuntos importantes" de la negociación.

A ese respecto, Sunak corroboró hoy en una entrevista con la BBC que se están "haciendo progresos" en el diálogo.

"Mantengo la esperanza de que podamos llegar a buen puerto", afirmó el ministro de Economía, para quien "sería preferible tener un acuerdo porque facilitaría las cosas a corto plazo".

También señaló al diario "The Sunday Times" que el Reino Unido está experimentando una "conmoción económica" debido a la pandemia y no puede continuar incrementando su deuda de manera indefinida.

En la primavera, el Gobierno debe "regresar a unas finanzas públicas sostenibles", recalcó Sunak, que esta semana hará públicas sus prioridades económicas para el siguiente ejercicio.

A pesar de las dificultades añadidas que puede afrontar el Reino Unido si no ha ratificado un pacto con la UE antes del 31 de diciembre, cuando termina el periodo de transición del Brexit, el ministro esgrimió que no aceptarán un pacto a "cualquier precio".

"Ese sería el camino equivocado", dijo Sunak, que aseguró que Londres ha sido "complemente razonable, consistente y transparente" en el diálogo con el Bruselas.

"Simplemente queremos un tratamiento parecido a la mayoría del resto de países que también hacen pactos comerciales con la Unión Europea", recalcó el ministro.