Pompeo llega a Arabia Saudí para hablar de Irán y derechos humanos

EFE/EPA/BANDAR ALJALOUD / SAUDI ROYAL COURT

Riad, 22 nov (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó este domingo a Arabia Saudí en la última escala de una larga gira por varios países en la que aseguró que tratará con Riad temas como el combate al terrorismo, la influencia de Irán y los derechos humanos.

“En Arabia Saudí, donde me reuniré con el príncipe heredero Mohammed bin Salman”, escribió Pompeo en su cuenta de Twitter, donde publicó una foto de su llegada a un aeropuerto que no identificó del país árabe, donde poco antes había concluido una cumbre virtual del G20.

“Estoy deseando discutir nuestros esfuerzos para enfrentar al terrorismo, disuadir la influencia maligna de Irán, promover el respecto por los derechos humanos y expandir nuestra relación comercial bilateral”, añadió.

Arabia Saudí, de mayoría suní, es uno de los principales aliados de EE.UU. en Oriente Medio en su enfrentamiento con el régimen chií de Teherán y también un país muy criticado por organizaciones no gubernamentales por su falta de respeto a los derechos humanos.

El secretario de Estado de EE.UU. llega a Arabia Saudí tras haber visitado Catar, un país con buenas relaciones con Estados Unidos, como Arabia Saudí, pero enfrentado a este en un conflicto con embargo incluido, pese a los intentos de Washington de reconciliar a dos de sus socios prioritarios en la región.

Antes de su parada en Catar, donde se reunió con el ministro catarí de Exteriores, Mohamed bin Abdulrahman al Zani, y con representantes de los talibanes en Afganistán, que participan en negociaciones con el Gobierno afgano en ese país, Pompeo había estado en Emiratos Árabes Unidos, país al que viajaba por segunda vez en menos de tres meses.

Y antes había estado visitado Israel, donde se convirtió en el primer alto cargo de Estados Unidos en pisar una colonia en el territorio palestino ocupado de Cisjordania en un viaje oficial y estuvo también en los Altos de Golán ocupados a Siria, provocando las fuertes críticas de la Autoridad Nacional Palestina y de Damasco.