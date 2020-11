Parroquias acopian ayuda "secreta" para afectados de huracanes en Nicaragua

El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 22 nov (EFE).- La Iglesia católica de Nicaragua acopió este domingo ayuda para los damnificados de los huracanes Iota y Eta, la que fue entregada “en secreto” por los donantes, por recomendación del cardenal Leopoldo Brenes, y por prudencia, aparentemente para evitar represalias por parte de la Policía.

Los fieles católicos acudieron a sus parroquias en medio de la pandemia de covid-19 para brindar su ayuda a los necesitados, luego de un llamado para apoyar, emitido por el cardenal Leopoldo Brenes.

En su homilía dominical, emitida por medios católicos desde su casa en Managua, Brenes pidió a los creyentes “una generosidad sin propaganda, humilde y sencilla, sin buscar reconocimiento alguno”.

Y así lo hicieron los fieles, quienes acudieron a algunas de las parroquias cuidándose de pasar desapercibidos con la ayuda. El caso más notorio fue el de la Catedral Metropolitana de Managua, donde los donantes ingresaban en sus vehículos directamente hasta un punto sin acceso a los medios de comunicación, para entregar sus aportes.

Brenes afirmó que ya desde el pasado jueves los fieles habían empezado a llevar su ayuda a las parroquias, “en anonimato y sencillez”.

El sigilo con que los creyentes canalizaron las donaciones también estuvo relacionado con múltiples denuncias previas, sobre supuestas amenazas de la Policía de Nicaragua hacia quienes colectan ayuda para los damnificados, según dijo a Efe un donante de las afueras de Managua, que prefirió no ser identificado.

Hasta ahora, las autoridades del Gobierno no han emitido un informe de los daños totales causados por los huracanes, que ingresaron a Nicaragua en categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de 5, con 13 días de diferencia, entre los pasados días 3 y 16.

Esta tarde, la esposa del presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, informó que 160.597 personas necesitaron refugio en albergues tras el paso de Iota, que ha dejado al menos 21 muertos, de acuerdo con los datos del Gobierno, o 28, según reportes no oficiales.

El jueves pasado, el ministro de Hacienda, Iván Acosta, señaló que Eta, cuyas afectaciones fueron calculadas en 178 millones de dólares, destruyó 1.890 viviendas y causó daños parciales en otras 8.700 solamente en el municipio de Puerto Cabezas (noreste).

Brenes, que había informado de dos cuentas de ahorro para apoyar a los sobrevivientes, afirmó que la ayuda acopiada este domingo será entregada al administrador apostólico de la Diócesis de Siuna, Pablo Schmitz, que atiende la zona azotada por Iota y Eta, la más pobre y aislada de Nicaragua.

La religión católica es la más seguida en Nicaragua, con un 58,5 % de sus 6,4 millones de habitantes, según datos oficiales.