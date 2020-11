Papa Francisco.- El Papa pide a los jóvenes que luchen contra la cultura del "usar y tirar"

22/04/2020 El Papa durante la Misa de Santa Marta SOCIEDAD OFICINA DE PRENSA DE VATICANO



El Papa ha alertado a los jóvenes del consumismo que "desactiva la originalidad" y "homogeneiza" a la sociedad, al tiempo que les ha instado a luchar contra la cultura del "usar y tirar".



"Elegir, especialmente hoy, es no dejarse domesticar por la homogeneización, es no dejarse anestesiar por los mecanismos de consumo que desactivan la originalidad, es saber renunciar al aparentar y al mostrarse. Elegir la vida es luchar contra la mentalidad del usar y tirar y del todo y rápido", ha señalado Francisco durante la misa, que se ha celebrado en la Basílica de San Pedro del Vaticano en un acto reducido por las disposiciones sanitarias dispuestas ante la pandemia.



Asimismo, durante la homilía, Francisco ha arremetido contra "la fiebre del consumo, que narcotiza el corazón con cosas superfluas". También ha alertado de la "obsesión por la diversión, que parece el único modo para evadir los problemas", pero que solo los pospone.



Así, ha reprochado que en la sociedad juvenil actual "hay una fijación en la reclamación de los propios derechos" y se llega a olvida "el deber de ayudar". Por ello, ha reivindicado el verdadero amor que es sobre todo "don, elección y sacrificio", frente a "la gran ilusión sobre el amor, que parece algo que hay que vivir a fuerza de sentimientos". De este modo, ha instado a los jóvenes a "no renunciar a sus grandes sueños" y a no contentarse "con lo que es debido", sino a buscar "metas altas, con alegría y audacia".



"No estamos hechos para soñar con las vacaciones o el fin de semana, sino para realizar los sueños de Dios en este mundo", ha manifestado.



El Papa también ha reivindicado ante los jóvenes la importancia de tomar en la vida "decisiones firmes" y "fundamentales". Según ha señalado, las elecciones banales conducen a una "vida banal", mientras que las elecciones grandes hacen "grande la vida". Y ha especificado: "Nos convertimos en lo que elegimos, para bien y para mal. La belleza de las elecciones depende del amor".



Durante la ceremonia, un grupo de jóvenes de Portugal ha recibido de manos de los panameños la cruz de madera -que simboliza las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ)- y un icono de la Virgen 'Salus Populi Romani'.



La misa de este domingo marca el inicio del camino hacia la JMJ de Portugal que tendrá lugar en ese país en 2023. Este acto fue pospuesto en abril durante el confinamiento que vivió Italia para atajar los contagios en la primera ola de la pandemia.



El Santo Padre ha anunciado además que a partir de 2021 la JMJ diocesana, que desarrolla cada diócesis, se celebrará el domingo de Cristo Rey en vez del Domingo de Ramos.