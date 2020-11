Nueva Jersey se ve obligado a extender otra vez la emergencia de salud

La declaraci�n de emergencia permite al gobernador combatir la propagaci�n de la covid-19 a trav�s de acciones ejecutivas y que el estado reciba ayuda federal. EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 22 nov (EFE).- El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, firmó este domingo una orden ejecutiva que extiende por novena ocasión la emergencia de salud decretada por el azote de la covid-19 en el estado.

La primera orden fue emitida el 9 de marzo, seguida por otras similares en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, que se extiende por 30 días a menos que se renueve.

"A pesar de la esperanza que hay en el horizonte, la pandemia de covid-19 está lejos de terminar", afirmó Murphy en un comunicado.

"Continuamos utilizando todos los recursos disponibles y necesitaremos la capacidad de hacerlo mientras luchamos contra este virus a través de la segunda ola que ha envuelto a nuestra nación y nuestro estado", señaló además el demócrata.

La declaración de emergencia permite al gobernador combatir la propagación de la covid-19 a través de acciones ejecutivas y que el estado reciba ayuda federal.

"El estado ha experimentado incrementos significativos en la tasa de casos nuevos reportados en todos los condados, lo que demuestra la necesidad de que muchas de las medidas actuales del estado permanezcan en su lugar, tanto para reducir nuevas infecciones adicionales como para salvar vidas", indica la orden ejecutiva.

La orden ejecutiva surge en momentos en que Nueva Jersey ha reportado 3.998 nuevos casos de coronavirus y 15 muertes en las últimas 24 horas, mientras que las hospitalizaciones aumentaron por 23 días consecutivos, con 2.568 pacientes confirmados o sospechosos de coronavirus.

Esa cifra está muy por debajo de los 8.000 que fueron hospitalizados en abril, pero la mayor cantidad desde el 28 de mayo. Las hospitalizaciones se han triplicado durante el último mes, de acuerdo con el periódico NJ.com.

Murphy al igual que también hizo hoy su homólogo de Nueva York, Andrew Cuomo, pidió al público que se proteja ante la cercanía de días festivos por el Día de Acción de Gracias y los navideños.

"A medida que nos acercamos a las vacaciones, protéjase y proteja a sus seres queridos. Usen una máscara. Distancia social. Evite grandes reuniones", indicó en un tuit, en el que además informó que 14.949 residentes del estado han muerto por la enfermedad en Nueva Jersey, con 306.007 casos acumulados.

Cuomo advirtió hoy de las consecuencias de un aumento de los casos si los residentes de la diversas comunidades no cumplen con las regulaciones de las autoridades del uso de la mascarilla y el distanciamiento social para evitar el auge de los casos de la segunda ola pronosticada del virus.

De acuerdo con Cuomo, ello implicaría desaceleración de la economía, hospitales sobrecargados y más muertes.

El alcalde de la ciudad también ha hablado hoy a los neoyorquinos sobre la necesidad de mantenerse en casa en lugar de visitar a sus familiares durante la cercana festividad de Acción de Gracias, que se celebra el próximo 26 de noviembre.

"Habrá días festivos otra vez, 2020 no será el último día de nuestras vidas. En el 2021 estaremos todos juntos, nos vamos a sacrificar todos por un año para que los años que vengan sean mejores, para que podamos tener a toda nuestra familia alrededor de la mesa. Cuando nos sacrificamos mostramos fe", indicó el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en una iglesia latina.

El alcalde aseguró que a él también le "entristece" no ver y celebrar Acción de Gracias con su familia "pero sé que es lo correcto".

"Porque les amo les quiero mantener seguros. Los amo tanto que quiero mantenerlos seguros", afirmó y advirtió que esperan días "difíciles".

"Una segunda ola del virus nos está atacando pero no es tiempo de sentirnos vencidos porque lo hemos enfrentado antes y ganado y lo vamos a enfrentar otra vez y vamos a ganar", aseguró a los feligreses.