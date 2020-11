Motagua vence al Real de Minas en el séptimo año del argentino Vázquez con el club

En la imagen, el jugador paraguayo Roberto Moreira del Motagua. EFE/Jos� Valle/Archivo

Tegucigalpa, 21 nov (EFE).- Con un gol del paraguayo Roberto Moreira, en el último minuto, el Motagua venció este sábado por 2-1 al Real de Minas, en un muy buen partido de la fecha 10 del torneo Apertura, en el que el ganador festejó el séptimo año de su técnico, el argentino-hondureño Diego Vázquez, al frente del club.

Los dos equipos saltaron sin reservas a la cancha, cada quien queriendo ponerse rápido en ventaja, pero en el primer tiempo ninguno de los dos aprovechó varias ocasiones claras de gol, incluso el Real de Minas estrelló una pelota en el tubo izquierdo de la portería del Motagua defendida por el argentino Jonathan Rougier.

El medio campo de ambos clubes hizo que el partido fuera de ida y vuelta en busca de los goles, que llegaron hasta en el segundo tiempo.

El Real de Minas se puso en ventaja en el minuto 51 por medio de Óscar García, quien remató una pelota que le quedó a placer, desde un saque de esquina que no cubrió bien la defensa del Motagua.

El Motagua, que desde el 22 de noviembre de 2013 tiene como timonel a Diego Vázquez, quien lo ha hecho campeón cinco veces y con el que también levantó otras cinco copas cuando lo defendió como portero, fiel a su juego de no rendirse, buscó por todos lados el empate, el que llegó en el minuto 82, con un potente disparo de Kevin López.

El rival, que sabía que el Motagua se le iría más encima con el empate, también buscó el triunfo y tuvo al menos tres ocasiones, una de ellas que pegó en el vertical derecho de Rougier.

La más clara del Real de Minas, en el minuto 90, la falló Sebastián Colón, quien al recibir un pase, frontal al marco, dentro del área pequeña, tiró desviado.

Cerrando el cuarto minuto de descuento, llegó el triunfo del Motagua con el gol de Roberto Moreira, quien dentro del área remató un centro que le llegó desde la izquierda y con esa misma pierna batió la portería del Real de Minas, que mereció mejor suerte por el buen partido que le plantó al rival, que sigue al frente del grupo B del torneo.

El triunfo le permite al Motagua seguir líder del grupo B con 23 puntos, escoltado por el Olimpia, con 19.

Por el grupo A, el Real España logró rescatar un juego que perdía de visita ante el sorprendente Vida, en un duelo que finalizó empatado 2-2.

El Vida, del que viernes renunció su entrenador, Ramón "Primitivo" Maradiaga, por desacuerdos con directivos del club, se puso a ganar con anotación de Carlos Argueta, quien aprovechó una salida en falso del portero Luis López, del Real España.

La visita, que también se quedó sin su entrenador, el uruguayo Ramiro Martínez, quien la semana pasada decidió hacerse a un lado ante el mal rendimiento del equipo, empató con un gol de cabeza del defensa uruguayo Matías Soto, al rematar un centro de Mario Martínez.

El Vida sustituyó a Maradiaga con Nerlyn Membreño, quien era su asistente, en tanto que el Real España hizo lo mismo, con Emilson Soto, otrora jugador del equipo, y era auxiliar de Martínez.

Con el empate a un gol los equipos se fueron al descanso, pero en la segunda parte el Vida buscó la ventaja y la logró pronto con una "vaselina" que Luis Palma le hizo a Luis López, quien no pudo evitar la anotación y se quedó como clavado viendo caer su portería por segunda vez.

El juego se volvió más intenso y cuando estaba expirando, el defensa Allan Vargas, que había bajado al ataque, rescató el juego poniendo la pizarra a 2-2.

El empate deja al Vida inalcanzable en el grupo A con 18 enteros, escoltado por el Marathón, con 14.

La jornada continuará el domingo con los juegos entre Marathón-Platense y Olimpia-Real Sociedad, y cerrará el lunes con el partido Universidad Pedagógica-Honduras Progreso.

Del campeonato están pendientes las fechas 6, 11 y 12, que fueron pospuestas por la pandemia de covid-19 que desde marzo afecta a Honduras, y la tormenta tropical Eta, a inicios de noviembre.