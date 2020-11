México registra 101.373 decesos y 1.032.688 contagios de la covid-19

Fotograf�a cedida este s�bado, por la presidencia de M�xico, donde se observa al el director de Epidemiolog�a de la Secretar�a de Salud, Jos� Luis Alom�a, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la capital. EFE/Presidencia de M�xico

México, 21 nov (EFE).- México registró este sábado 550 nuevos decesos por la pandemia de la covid-19, con lo que el número de víctimas fatales llegó a 101.373, informaron autoridades de la Secretaría de Salud.

Además, en las últimas 24 horas se registraron 6.719 nuevos contagios, para un total de 1.032.688 casos confirmados.

Con estas cifras, México se mantiene como el décimo primer país con más contagios y el cuarto con más fallecidos absolutos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

Además, con casi 785 muertes por millón de habitantes, México es el décimo país con más decesos en proporción a su población.

En el informe técnico diario de la pandemia se confirmaron aumentos del 0,54 % en decesos y el 0,65 % en contagios, en contraste con las cifras del día anterior, cuando se reportaron 100.823 muertes y 1.025.969 infectados.

Desde el inicio de la pandemia, el 28 de febrero, en México han sido estudiados 2.684.780 pacientes que tuvieron un índice de positividad del 43 %, informó el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Entre el conjunto de pacientes estudiados están los 1.032.688 que tuvieron un positivo a la infección viral, 1.259.975 con un resultado negativo y 392.117 que se mantienen como casos sospechosos.

Los casos sospechosos son clasificados por las autoridades sanitarias entre los que no tienen una muestra (191.489), quienes no tienen posibilidad de tener un resultado (118.322) y los que esperan conocer el diagnóstico de su prueba (82.306).

El responsable oficial destacó que 774.930 pacientes son clasificados como personas recuperadas.

Las proyecciones de las autoridades mexicanas indican que en el país existen por el momento 1.197.540 casos estimados y señalaron que el 3 % de los casos estimados, que corresponden a 41.480, son los que representan la epidemia activa en el país, al ser pacientes que desarrollaron sus síntomas en los últimos 14 días.

El informe indicó que las autoridades sanitarias tienen actualmente 15.566 muertes sospechosas que se clasifican en las que no poseen muestra (10.633), las que no tendrán un diagnóstico (4.273) y las que sí lo pueden tener (660).

México está a nueve días de cerrar el sexto mes de la etapa llamada "nueva normalidad", que inició el 1 de junio y que opera con base en un semáforo epidemiológico de cuatro colores que regula la apertura de actividades económicas y sociales.

El viernes, las autoridades indicaron que para las próximas dos semanas, de los 32 estados de México, 14 estados estarán en color naranja (riesgo alto), 14 en amarillo (riesgo medio), 2 en rojo (máximo riesgo) Chihuahua y Durango, y solo dos en color verde (riesgo bajo) Campeche y Chiapas.

En los ocho meses de la pandemia en México, la covid-19 se ha consolidado como la cuarta causa de muerte en el país, detrás de las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).