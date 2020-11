Merkel celebra el multilateralismo e insta de nuevo a garantizar el acceso a la vacuna

EFE/EPA/CHRISTIAN MARQUARDT

Berlín, 22 nov (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, celebró hoy el espíritu multilateral de la cumbre virtual del G20, celebrada ayer y hoy de manera virtual debido a la pandemia del coronavirus, al tiempo que insistió en la importancia de garantizar a nivel global el acceso a una vacuna contra la covid-19.

En una rueda de prensa junto al ministro de Finanzas, Olaf Scholz, Merkel destacó que se haya logrado un comunicado final "realmente muy bueno y sustancial" a pesar de las "condiciones adversas" por la pandemia y el "espíritu de la cooperación multilateral" que destila, "muy importante en estos tiempos", dijo.

"Realmente hemos contribuido en tiempos difíciles a que el multilateralismo y la lucha y la responsabilidad global ante desafíos desempeñen un papel importante", afirmó.

Reconoció "matices" en las diversas aportaciones, pero señaló que el comunicado fue "acordado de forma ampliamente unánime" y no hubo mayores problemas.

LA PANDEMIA, UNA LECCIÓN PARA UNA MAYOR SOSTENIBILIDAD

Fue interesante ver la importancia concedida a diferencia de anteriores cumbres al tema del medioambiente, la sostenibilidad y la vida en armonía con la naturaleza, subrayó.

"Existe una clara voluntad de aprender de la pandemia que la actividad económica debe ser más sostenible, y eso es un cambio notable en los puntos principales de debate respecto a hace cinco años", afirmó.

Recordó que la pandemia es "un desafío global al que sólo pueden responder todos juntos" y en ese sentido dijo apoyar la propuesta del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, de un acuerdo global de lucha contra la pandemia "como lección extraída" de lo que se está viviendo ahora.

Señaló que durante la cumbre se abordó la cuestión de la justicia en relación con la lucha contra la pandemia y se refirió a la plataforma COVAX, creada con el objetivo de garantizar el abastecimiento igualitario de la vacuna a todos los países.

Subrayó que "todavía faltan fondos considerables", pero insistió en que lo más importante es que este instrumento comience las negociaciones con los fabricantes de potenciales vacunas con el dinero que ya tiene, ya que el objetivo es lograr acuerdo también para países en vías de desarrollo.

En este sentido, dijo estar "algo preocupada" por el hecho de que las negociaciones en esta dirección todavía no hayan comenzado.

Un tema al que se prestó mucha atención como queda reflejado también en el comunicado es la relación de la pandemia con cuestiones económicas, dijo y señaló que por primera vez desde hace tiempo se vuelve a observar un aumento de la pobreza en el mundo, que es necesario enfrentar.

RESPUESTA COORDINADA A LA PANDEMIA PARA SALIR DE LA CRISIS

El ministro de Finanzas, por su parte, expresó su satisfacción por los debates "muy fructíferos" y celebró que el G20 haya movilizado "sumas muy, muy grandes" para garantizar la ocupación y los puestos de trabajo en tiempos de crisis.

Habló de una "acción coordinada" de "gran importancia para la respuesta económica a la pandemia".

Gracias al desarrollo de programas de ayuda conjuntos y la reacción de las organizaciones internacionales a la crisis "hay una posibilidad de que no estemos ante una difícil situación económica a largo plazo" y de una "salida buena" de la crisis, se mostró convencido, sobre todo si se logra un reparto equitativo de vacunas.