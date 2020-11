Luis Lara, amigo de Paquirri, asegura que Isabel Pantoja fue infiel a Paquirri

MADRID, 22 (CHANCE)



La relación de Isabel y Paquirri se está llevando a juicio porque parece que nada es cómo creíamos. La tonadillera siempre ha dejado claro encima de los escenarios que el día que su marido se murió, se le apagó la luz y nunca más podría enamorarse de alguien como de él, porque ese fue su gran amor. Pero ¿y para Paquirri? Este sábado, en el Deluxe, Luis Lara (amigo íntimo de Paquirri) ha desvelado una información que nos ha dejado de lo más sorprendidos posibles.



Luis Lara ha confesado que Paquirri: "Desde el principio no fue feliz, él estaba enamorado de Carmina. Isabel no era el tipo de Paco, se casó obligado por las circunstancias. Paco no podía aguantar el ritmo de vida de Pantoja y no le gustaba. No le gustaban las fiestas que montaba esta gente. Paquirri ya tenía abogado para divorciarse". Confirma de esta manera que el torero quería divorciarse de la cantante porque no estaba feliz y además, seguía enamorado de su primera mujer, Carmina.



Además, el amigo íntimo del torero ha arrojado un poco de luz a todo este tema y ha confesado qué había en la caja fuerte de Cantora: "En la caja fuerte había un informe de un detective y un convenio que tenía preparado para que firmara Isabel cuando volviera de América. Yo le dije que le iba a costar un dinero y él me dijo que con lo que tenía en el informe y en la cinta no le iba a costar nada".



Pero, ¿de que se trataba el informe que tenía Paquirri? Luis Lara explica: "El detective iba orientado a Carmen Ordóñez, pero un día nos llevó al hotel Colón en Sevilla y le entregó el informe y se le puso la cara blanca. Ponía que Isabel Pantoja mantenía supuestamente una relación sentimental con una prima suya. Eso estaba en la caja fuerte. Él me dijo que con lo que tenía le iban a anular el matrimonio".



De esta forma, Isabel Pantoja podría haber tenido una relación paralela con una persona en su matrimonio con el torero y ¡atención! porque Paquirri también se estuvo viendo con el amor de su vida: "Casado con Isabel, estuvo tres veces con Carmina. Yo la llevé de Granada a Sevilla con un coche que le había regalado Isabel a Paco. Sería un mes antes de Pozoblanco. El último encuentro fue después del informe. Paco se enteró que Carmen estaba con Antonio Arribas y Paco estaba empezando una relación con Denis, una americana".





Te Recomendamos