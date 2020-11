La Real Sociedad, líder a ritmo de récord

El centrocampista belga de la Real Sociedad, Adnan Januzaj lucha por el bal�n con el defensa del C�diz CF, Pacha Espino durante el partido de la d�cima jornada de Liga que enfrent� al C�diz CF y al Real Sociedad en el estadio Ram�n de Carranza. EFE/Rom�n R�os

Madrid, 22 nov (EFE).- La Real Sociedad continúa como líder de LaLiga Santander, con tres puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, tras una victoria de gran valor ante el correoso Cádiz (0-1), con lo que de paso igualó su mejor racha histórica de seis triunfos consecutivos.

Aunque el conjunto del argentino Diego Pablo Simeone tiene dos partidos menos jugados, el cuadro de Imanol Alguacil saborea cada día esta primera plaza, que defiende jornada tras jornada con buen fútbol y atrevimiento. Pero lo hace con calma y sosiego, como reclama el entrenador vasco: "Hay que disfrutar del momento con los pies en el suelo"

Sus números son magníficos: 23 puntos en diez jornadas, con siete victorias, dos empates y una derrota, 21 tantos a favor (equipo más goleador) y tan solo cuatro en contra (solo superado en esta faceta por el Atlético, que ha encajado dos). Y las sensaciones y el fútbol no son menores.

En esta oportunidad, un tanto de cabeza del sueco Alexander Isak a los 66 minutos, tras haber malogrado Mikel Merino dos claras ocasiones en la primera mitad, le bastó para apuntarse el encuentro ante la revelación del inicio de temporada, el Cádiz, que pese a ello aún no conoce la victoria en el Ramón de Carranza, pero que ha dado la sorpresa ante ilustres en sus desplazamientos, como ante el Real Madrid en el Alfredo di Stéfano.

Pudo echar en falta Álvaro Cervera, técnico cadista, a hombres tan importantes como los goleadores Álvaro Negredo y el hondureño 'Choco' Lozano, el defensa Juan Cala y el medio argentino Augusto Fernández, todos lesionados. Quiso al final pero no pudo ante el sólido líder de la liga.

El Granada, revelación del pasado curso que quiere ratificar su condición en la actual campaña, sufrió su primera derrota en casa ante el Valladolid (0-2), cuyo segundo triunfo seguido le permite salir del descenso.

El conjunto que adiestra Diego Martínez fue más vulnerable de lo habitual y el equipo de Sergio González lo aprovechó, aunque no encontró el camino del gol, tras malograr alguna que otra clara opción, hasta la prolongación del primer tiempo.

Óscar Plano abrió el camino de la victoria del Valladolid y el brasileño Marcos André, en el primer tramo de la segunda parte, amplió la renta. El central luso Domingos Duarte alimentó la esperanza de remontada del Granada, pero fue un espejismo. El conjunto pucelano se mantuvo firme y remató la faena al final con un tanto del debutante Joao Pedro Neves 'Jota', que debutaba.

Alavés y Valencia firmaron tablas (2-2) en un encuentro vibrante que empezó ganando con claridad el equipo vitoriano y acabó pidiendo la hora ante un cuadro levantino que dispuso de clamorosas ocasiones para vencer.

El Alavés enlazó su cuarto partido seguido sin perder (un triunfo y tres empates) y el Valencia no pudo dar continuidad a la goleada que le endosó antes del parón de las selecciones al Real Madrid, pero su reacción es una buena noticia para el bloque de Javi Gracia.

Ximo Navarro (m.2) y Lucas Pérez, de penalti (m.16), allanaron el camino del equipo de Pablo Machín, pero dos tantos en seis minutos de Manu Vallejo (m.72) y Hugo Guillamón (m.78) confirmaron la reacción del Valencia, que, por medio del primer goleador y del francés Kevin Gameiro, tuvo ocasiones suficientemente importante como para haber certificado su segunda victoria seguida.

El Eibar y el Getafe prolongaron sus malas rachas. El 0-0 sitúa en tres partidos sin ganar la del conjunto vasco, que lleva seis sin vencer en Ipurúa, y en cuatro la del madrileño.

El bloque de José Luis Mendilíbar estuvo más cerca de la victoria, pero los palos y las intervenciones del meta David Soria se lo impidieron. La falta de pegada -es el equipo menos goleador con seis tantos- le volvió a costar dos puntos ante un rival que, como otros muchos, es víctima de una tremenda irregularidad.

