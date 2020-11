La Libertadores, una lucha de seis países en los octavos de final

Lincoln Correa (2-d) de Flamengo celebra un gol en un partido de la Copa Libertadores entre Flamengo y Atl�tico Junior en el estadio Maracan� en R�o de Janeiro (Brasil). EFE/SERGIO MORAES/Archivo

Bogotá, 22 nov (EFE).- Brasil, con seis equipos, buscará seguir al mando de la Copa Libertadores 2020 en el comienzo de los octavos de final, cuyos ocho partidos de ida se disputarán entre el martes y el jueves de esta semana.

El torneo se convirtió en una disputa de seis países, pues únicamente clubes de Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Bolivia pudieron clasificarse a la fase de los 16 mejores.

No pasaron a esta instancia equipos de Chile, Colombia, Perú y Venezuela.

Brasil mete miedo con su sexteto, pues cinco de los equipos que tiene en octavos han sido campeones de la Libertadores. Además, está el mejor de la fase de grupos, Palmeiras, que aspira a seguir con buen pie en su visita el martes al Delfín ecuatoriano.

Los otros brasileños que están en el 'Club de los 16' son el Flamengo, bicampeón en 1981 y 2019; Santos, rey en 1962, 1963 y 2011; Internacional, campeón en 2006 y 2010; y Gremio, tricampeón en 1983, 1995 y 2017, mientras que el Athletico Paranaense se coronó en la Sudamericana del 2018.

Pero Argentina no se queda atrás. Cuenta con solo tres equipos pero todos unos gallos de pelea: River Plate, el mejor del continente en 1986, 1996, 2015 y 2018; Boca Juniors, hexacampeón en 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007; y Racing Club, campeón en 1967.

Ecuador también tiene tres. Liga de Quito ha sido el único campeón de la Libertadores en 2008, pero Independiente del Valle fue rey de la Sudamericana en 2019 y el Delfín dio un golpe a la mesa en el grupo G al ser segundo y dejar en el camino al Defensa y Justicia argentino y al Olimpia paraguayo, un tricampeón de la justa.

Los candidatos de Paraguay en octavos de final son Libertad y Guaraní, sin títulos en la Copa, pero siempre son de cuidado.

El Libertad ocupó el segundo lugar del grupo H, con 7 puntos, por detrás del Boca Juniors y mandó a la cuneta al Caracas y al Independiente Medellín colombiano, mientras que el Guaraní fue el segundo en la zona B con 13 enteros, solo superado por Palmeiras.

El Nacional es el único uruguayo presente en esta instancia y además tiene experiencia copera. Posee tres títulos de Libertadores en sus alforjas en 1971, 1980 y 1988.

Jorge Wilstermann sacará la bandera por Bolivia.

No ha sido absoluto en el torneo continental pero en el grupo C destacó al ser líder con 10 puntos, mismos del Athetico Paranaense al que superó por diferencia de goles; y dejó atrás al Peñarol uruguayo y al Colo Colo chileno.

El torneo se reanuda después de 32 días, tras la doble jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

- Partidos de ida de octavos de final:

24.11: Athletico Paranaense (BRA) - River Plate (ARG)

24.11: Liga de Quito (ECU) - Santos (BRA)

24.11: Racing Club (ARG) - Flamengo (BRA)

25.11: Ind. del Valle (ECU) - Nacional (URU)

25.11: Delfín (ECU) - Palmeiras (BRA)

25.11: Libertad (PAR) - Jorge Wilstermann (BOL)

25.11: Internacional (BRA) - Boca Juniors (ARG)

26.11: Guaraní (PAR) - Gremio (BRA)

Claudia Aguilar Ramírez