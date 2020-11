La centroderecha se perfila favorita en la recta final de las municipales de Brasil

En la imagen, el candidato a la Alcald�a de R�o de Janeiro por el partido de centroderecha Movimiento Democr�tico Brasile�o, Eduardo Paes. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Recife (Brasil), 22 nov (EFE).- Los partidos de centroderecha, distanciados del presidente Jair Bolsonaro, se perfilan como favoritos en la recta final de la campaña para la segunda vuelta de las municipales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre y en las que el Partido de los Trabajadores (PT) reduce sus apuestas.

Dentro de una semana 57 ciudades brasileñas con más de 200.00 habitantes, entre ellas las gigantes Sao Paulo y Río de Janeiro, escogerán a los candidatos que en la primera vuelta electoral, el pasado 15 de noviembre, no alcanzaron a elegirse con el 50 % más uno de los votos válidos como lo estipula la Constitución.

A pesar del 98,9 % de los municipios haber elegido ya a sus alcaldes en la primera vuelta, la disputa todavía pendiente en las grandes capitales, como Sao Paulo, Río de Janeiro, Recife, Porto Alegre o Fortaleza, caldea la temperatura dentro del polarizado y complejo mapa político.

ASCENSO DE CENTRODERECHA

Mientras Bolsonaro no transmite a sus candidatos su popularidad, en ascenso a pesar de las duras y fuertes críticas a su gestión, principalmente por el manejo de la pandemia del nuevo coronavirus y la política medioambiental, y la izquierda sigue dividida, la centroderecha se une y fue la gran vencedora en el primer turno.

El Movimiento Democrático Brasileño (MDB), Podemos, el Partido Social Cristiano (PSC) y Demócratas consiguieron aumentar el número de alcaldías y fortalecen una nueva fuerza de derecha moderada que surge para enfrentar en 2020 a la ultraderecha de Bolsonaro y a la izquierda apoyada por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El exministro de Justicia y exjuez federal Sergio Moro; el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria; el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y el presentador de la red de televisión Globo Luciano Huck ya se reunieron y dieron el primer paso en ese sentido.

LA ESPERANZA DE LULA

Así como la mayoría de los candidatos apoyados directamente por Bolsonaro no consiguieron vencer en primera vuelta, uno de los grandes derrotados de la jornada el pasado domingo fue el PT de Lula, que redujo de 254 a 179 su número de alcaldías.

El PT solo estará el domingo disputando en dos capitales: Vitoria, con Joao Coser y que sigue atrás en las encuestas, y Recife, una de las mayores urbes y donde la diputada Marilia Arraes, ahijada política de Lula pasó a liderar en las encuestas de intención de voto tras terminar segunda con el 27,95 %.

Lo curioso es que Marilia, nieta del histórico líder socialista Miguel Arraes (1916-2005), disputará la elección ante su primo Joao Campos (29,17 %), bisnieto del patriarca e hijo del excandidato presidencial y gobernador de Pernambuco, Eduardo Campos, muerto en un accidente aéreo en plena campaña presidencial de 2014.

UNA NUEVA IZQUIERDA EN SAO PAULO

Sao Paulo, el mayor municipio con doce millones de habitantes y considerada la capital financiera de Brasil, tiene una disputa entre una nueva izquierda, representada por Guilherme Boulos, y la derecha tradicional con el socialdemócrata Bruno Covas, que busca reelegirse.

Covas terminó la primera vuelta con 32,85 % de los votos, seguido por Boulos, reconocido líder de los "Sin Techo" que alcanzó el 20,24 %.

Sin embargo, los más recientes sondeos ubican al actual alcalde como favorito para vencer el domingo con diez puntos porcentuales de ventaja.

El alcalde tiene el respaldo del gobernador Doria, que es de su mismo partido y una figura política opositora de Bolsonaro, pero esta semana recibió el sorpresivo apoyo para su campaña del diputado Celso Russomano, el candidato derrotado indicado por el mandatario.

Ya Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (Psol), mantuvo su candidatura a pesar de que la izquierda, con el PT y el Partido Comunista do Brasil (PCdoB), presentaron aspirantes propios. Ahora esas formaciones y otras progresistas lo apoyarán en segunda vuelta.

REDUCTO DE BOLSONARO

En Río de Janeiro, reducto político de Bolsonaro durante sus tres década de vida pública, se perfila como vencedor en la segunda vuelta el exalcalde Eduardo Paes, del MDB, de centroderecha y el mayor partido del país.

Paes obtuvo el 37,01 % de los votos frente al 21,9 % del pastor evangélico Marcelo Crivella, que busca la reelección y es uno de los fieles aliados de Bolsonaro, quien a pesar de su antiguo Partido Social Liberal (PSL), que lo llevó al poder en 2018, triplicar el número de alcaldías, la mayoría de sus indicados fueron derrotados.

En las grandes capitales, solo el capitán de la reserva Wágner Souza, del aliado Pros, aparece como candidato apoyado por Bolsonaro con posibilidad real de vencer en Fortaleza, tras concluir la primera vuelta con 33,32 % de los votos ante el 35,72 % de José Sarto, del Partido Democrático Laborista (PDT), fuerte en la región.

En Porto Alegre, el MDB terminó al frente en la primera vuelta con Sebastiao Melo (31,01 %), contrariando los pronósticos que ponían en el liderato a la comunista Manuela D'Ávila (29 %) y que sigue atrás en los sondeos.