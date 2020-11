Irán.- Netanyahu pide a Biden que no vuelva a sumarse al acuerdo nuclear con Irán

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido este domingo al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, que no vuelva a sumar a su país al acuerdo nuclear suscrito entre Irán y seis potencias mundiales, entre las que se incluía inicialmente Estados Unidos tras firmarse el acuerdo cuando Biden era vicepresidente.



"No puede haber marcha atrás hacia el acuerdo nuclear anterior", ha afirmado Netanyahu, según recoge el periódico israelí 'The Jerusalem Post' en su edición digital. Para el mandatario israelí, la comunidad internacional debe "mantener una política inflexible para garantizar que Irán no desarrolle armas nucleares".



En ese sentido, ha señalado que los acuerdos de normalización logrados entre Israel y varios países árabes son una confirmación de que es la postura correcta. "Hay líderes emergentes y valientes que comprenden los beneficios que tiene la paz. Si seguimos reforzándonos y vinculándonos con el mundo árabe moderado habrá más países árabes que ampliarán el círculo de la paz", ha asegurado.



Además, Netanyahu ha destacado la "coherencia" de la postura israelí: "no permitiremos que Irán incremente su presencia militar en Siria ni permitiremos a sus filiales actuar contra nosotros".



Las tensiones entre Washington y Teherán han aumentado desde que Estados Unidos se retirara en 2018 del acuerdo nuclear de 2015 y repuntaron en enero después de que el Ejército estadounidense matara en un bombardeo en Irak al jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani. Sin embargo, todo apunta a que Biden, vicepresidente cuando se firmó el acuerdo de 2015, reincorporará a Washington al pacto.

