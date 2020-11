Grecia entra en su tercera semana de confinamiento y bate su marca de muertes

EFE/EPA/BOUGIOTIS VANGELIS

Atenas, 22 nov (EFE).- Grecia comenzó hoy su tercera semana de confinamiento nacional con la incertidumbre de si concluirá el día 30, como se anunció en un comienzo, después de registrar los peores datos de muertes por covid en un sólo día, que superaron la centena por primera vez.

La Organización Nacional de Salud Pública (EODY) anunció el fatídico récord de 108 muertes por covid-19 el sábado por la tarde, lo que dejó el total de fallecidos desde el inicio de la pandemia en Grecia en 1.527.

Medios locales aseguran que esta cifra sólo incluye los fallecidos hasta las tres de la tarde del sábado y que, tan sólo en las siguientes ocho horas, se habrían registrado otras 70 muertes por covid, lo que haría aún mayor este récord de pérdidas.

Según los últimos datos, Grecia también sobrepasó de nuevo su récord de número de pacientes conectados a un respirador, con 522.

Esta cifra, que no deja de aumentar día tras día, es una muestra de la presión a la que está sometida la Sanidad pública, que se esfuerza por no colapsar mientras trata de controlar la segunda ola con grandes dificultades, especialmente en el norte de Grecia.

De los 2.311 últimos nuevos contagios registrados por EODY, 606 se concentraron en la norteña Salónica, la segunda mayor ciudad del país, donde las unidades de cuidados intensivos ya no pueden aceptar más pacientes.

Grecia tiene ahora por delante una semana para aplanar la curva de contagios y poder salir del confinamiento en la fecha prevista, el próximo lunes 30.

Aunque el plan gubernamental es volver a la normalidad poco a poco y por fases, dejando para el final la apertura de la restauración, muchos expertos en el país indican que aún es pronto para salir del confinamiento.

En cualquier caso, el segundo confinamiento en el país este año es prácticamente parcial, pues aunque se ha cerrado todo el comercio no esencial, los colegios y la restauración, sí se permite la salida previo envío de un mensaje de texto solicitando permiso para trabajar, hacer la compra, acudir a la farmacia o hacer deporte, entre otras posibilidades.