Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Mallorca no atina con el liderato y el Logroñés se permite soñar

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Mallorca no acertó en su intento de asaltar el liderato de LaLiga SmartBank este domingo en la jornada 13, donde empató sin goles ante un Sporting de Gijón también con la cabeza liguera como objetivo, mientras que el Logroñés logró la quinta victoria seguida, que le costó el puesto a Fran Fernández en el Tenerife.



El cuadro balear tenía a tiro el liderato en solitario tras la derrota el viernes del Espanyol, pero con el punto que sumó en casa se queda segundo con 26, por los 27 del equipo catalán. Enfrente, el cuadro asturiano, cuarto con 24, también tenía aspiraciones altas y de hecho tuvo mejores ocasiones en su visita a Palma.



En ambas partes, el cuadro local fue de más a menos, aunque en la segunda hubo menos ocasiones en ambos equipos, en un empate técnico donde se notó que había premio gordo en juego. Por entrar en la zona de promoción no deja de apretar y de ganar el Logroñés, empatado a 20 puntos con la sexta plaza y con un partido menos que el Rayo.



Los riojanos aprovecharon la crisis tinerfeña con un gol de David González a la media hora. No acertó a despojarse de su ansiedad un Tenerife que ve el descenso a tres puntos. Poco después de la derrota, el club canario anunció la destitución del técnico Fran Fernández, quien llegó este verano al Heliodoro Rodríguez López.



Por otro lado, la jornada dejó la novena jornada sin ganar de un Zaragoza que marca esa zona roja y que cayó (2-1) ante la Ponferradina. Mientras, el Sabadell resucitó (3-1) contra una UD Las Palmas que se desinfló cuando aspiraba a tocar la zona de promoción.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 13.



-Viernes.



Alcorcón - Lugo 1-0.



Espanyol - Girona 1-2.



-Sábado.



Málaga - Leganés 1-2.



Mirandés - Cartagena 4-1.



Rayo Vallecano - Castellón 2-1.



Real Oviedo - Fuenlabrada 1-1.



-Domingo.



Sabadell - Las Palmas 3-1.



Mallorca - Sporting 0-0.



Tenerife - Logroñés 0-1.



Ponferradina - Real Zaragoza 2-1.



-Lunes.



Albacete - Almería 21:00.