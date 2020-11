Fútbol/Primera.- (Crónica) El ritmo de la Real no entiende de parones

El líder vuelve con victoria en Cádiz



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad mantiene su ritmo en cabeza de LaLiga Santander después de vencer (0-1) este domingo al Cádiz en la décima jornada, donde el Granada sufrió la reacción del Valladolid (1-3), la cual no terminó de rubricar el Valencia en su empate (2-2) con el Alavés.



Los de Imanol Alguacil siguen en lo más alto con 23 puntos, tres más que el Atlético aunque con dos partidos más, gracias al gol de Isak pasada la hora de encuentro en el Carranza. El cuadro local apostó por pulir su defensa y esperar alguna ocasión que no llegó en todo el partido, sin trabajo para Remiro.



La Real sacó su repertorio, con David Silva demostrando que volvió a la Liga para seguir disfrutando, y terminó encontrando otra merecida victoria. El espesor gaditano dificultó el juego visitante, pero poco a poco el meta Ledesma comenzó a aparecer, sin opción en el centro de Januzaj y el cabezazo de Isak.



El Cádiz, recién ascendido, sigue en una zona noble a la que también pertenece el Granada, a pesar de volver también con derrota. El parón sentó bien al Valladolid, reconocible tras 10 jornadas, y con dos victorias seguidas para verse fuera del descenso. El Pucela castigó al final del primer tiempo y el principio del segundo. ` Los goles de Óscar Plano y Marcos de Sousa despertaron eso sí el gen competitivo del Granada, que recortó por medio de Domingos Duarte. No se desmoronó el Valladolid, en una buena prueba para crecer tras tanto sufrir, confirmando por medio de Jota la primera derrota local en Los Cármenes. Con nueve puntos, los de Sergio González salen del descenso que marca el Levante con 7.



EL VALENCIA REACCIONA TARDE



Además, el Valencia dejó otro partido loco, con dos caras, y con una reacción en la segunda parte que no se tradujo en tres puntos por muy poco. Los 'che', en busca de una línea positiva y la zona europea, tiraron el primer tiempo ante el Alavés, desnortados con los goles de Ximo y Lucas Pérez a los 15 minutos. Sin embargo, la segunda parte fue visitante en Mendizorroza.



Los de Javi Gracia, con la entrada de Guedes y Manu Vallejo, mejoraron e hicieron recular a un Alavés que pidió la hora demasiado pronto, apostando por otro ejercicio de supervivencia esta temporada. A Pacheco se le acumuló el trabajo y en la recta final Vallejo y Guillamon hicieron el 2-2. Gameiro y el propio Vallejo perdonaron la victoria en un largo descuento por las muchas intervenciones del VAR.



También perdonó el Eibar a un Getafe que no termina de parecerse al de la temporada pasada. El partido en sesión matinal de Ipurua no dejó muchas ocasiones, pero Kike García y Sergi Enrich fueron los que la tuvieron para el equipo local. Los vascos se quedan solo tres puntos por encima del descenso y los madrileños en mitad de tabla.



