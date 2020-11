Fútbol.- El Atlético golea al Deportivo para coliderar con el Granadilla la Primera Iberdrola

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid se colocó en cabeza de la clasificación de la Primera Iberdrola 2020-2021 después de una espectacular goleada a un Deportivo ABANCA que no levanta la cabeza y aprovechando que la UD Granadilla Tenerife Egatesa dejó escapar dos puntos en Lezama, aunque siguen perseguidos por un FC Barcelona que firmó otra victoria abultada ante la Real Sociedad, en partidos correspondientes a la novena jornada.



Fue un fin de semana de muchos goles en el campeonato nacional femenino donde únicamente no se movió el marcador en un encuentro y donde después de muchos aplazamientos se pudieron disputar todos los choques programados.



En Abegondo se vio el triunfo incontestable del Atlético de Madrid, que tras varios partidos con dudas y problemas ofensivos, ha encontrado el camino hacia la portería rival en los dos últimos. Ante un Deportivo ABANCA en crisis, las rojiblancas no tuvieron piedad y firmaron un abultado 1-8.



No tuvo mucha historia el duelo, que a los cuatro minutos ya reflejaba un 0-2 para las visitantes gracias a dos de los cuatro tantos que anotó Ludmila da Silva. Deyna Castellanos hizo el 0-3 con el que se llegó al descanso, tras el cual se unieron al festival Laurent con un doblete y Duggan. Athenea del Castillo hizo el 'gol del honor' del colista que aún no ha puntuado.



De este modo, el Atlético pudo aprovechar el empate del Granadilla ante el Athletic para alcanzarle en la tabla con 20 puntos. El conjunto tinerfeño vio frenada su gran racha de seis triunfos seguidos, aunque tuvo el séptimo en su mano porque iba 0-2 (Ramos y Poljak) en el minuto 77, pero no pudo contener el arreón final local personificado en el doblete de Lucía García, que salvó un punto en el 89.



Sin embargo, los dos colíderes aventajan solo en dos puntos a un FC Barcelona, que aún tiene el colchón de tener tres partidos menos. Las actuales campeonas no aflojaron su ritmo y le endosaron un 5-1 a la Real Sociedad, pese a que las realistas aguantaron hasta el último cuarto de hora.



Leila Ouahabia abrió el marcador y Nahikari García empató en lo que fue el primer gol encajado por las blaugranas, que dejaron el récord en 962 minutos. Un gol en propia puerta de Natalia permitió a las de Lluis Cortés irse al descanso por delante y aunque las visitantes mantuvieron sus opciones, terminaron hincando la rodilla en el tramo final. Alexia Putellas hizo el 3-1 en el 77, y Torrejón y Caldentey sentenciaron.



La derrota guipuzcoana permitió al Real Madrid colocarse cuarto tras ganar también con margen al Betis por 0-3 con goles de Kaci, Cardona y Asllani, mientras que el Levante prosiguió su escalada con su tercer triunfo consecutivo al imponerse 0-2 (Eva Navarro y Méndez) al Santa Teresa.



Valencia y Sevilla son sexto y séptimo respectivamente tras firmar un empate sin goles en la Ciudad Deportiva Jesús Navas, aunque la valencianista Marta Carro falló un penalti, y el Madrid CFF logró otra de las goleadas de la jornada al derrotar 1-4 en el derbi madrileño al Rayo Vallecano, con doblete de Valeria.



En cuanto a la parte baja, el EDF Logroño y el Sporting Huelva continúan sin ganar. El conjunto riojano empató a uno con el Espanyol en casa y el onubense desperdició un 2-0 ante el Eibar, que terminó igualando en el 91 con un gol de Queralt Gómez.

