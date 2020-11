España.- Sánchez anuncia 13.000 puntos de vacunación desde enero con una estrategia única para toda España

22/11/2020 El presidente del Gobierno, Pedro S�nchez, comparecer� este domingo en rueda de prensa tras su participaci�n en la segunda jornada de la Cumbre del G20 SALUD POL�TICA MONCLOA



Afirma que el estado de alarma "está funcionando" y pide restricciones comunes en todas las CCAA en Navidad para evitar una tercera ola



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado el plan de vacunación contra el Covid-19 que se presentará en el Consejo de Ministros del martes, se pondrá en marcha en enero y contará con 13.000 puntos de vacunación para garantizar un "acceso equitativo a las vacunas".



"El Gobierno garantizará que todos los grupos priorizados tengan acceso a la vacuna. Para ello, se acordará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una estrategia única de vacunación", ha explicado Sánchez en rueda de prensa en Moncloa.



El presidente del Gobierno ha indicado que "una parte muy sustancial de la población podrá ser vacunada con todas las garantías en el primer semestre del año".



Según ha dicho, la campaña se pondrá en marcha en enero y contará con 13.000 puntos de vacunación. En este sentido, ha recordado que cada año se vacuna en España de la gripe a 10 millones de personas. "El Sistema Nacional de Salud está preparado para lograr este objetivo", ha subrayado Sánchez, que ha recordado que este año, en ocho semanas, se ha vacunado a 14 millones de personas de la gripe.



El presidente del Gobierno ha explicado que la estrategia única de vacunación se ha diseñado con un grupo de expertos multidisciplinar en el que se incluyen "expertos de las comunidades autónomas, del Consejo Interterritorial o de bioética".



Sánchez ha recordado que la UE ya ha firmado cinco contratos para 1.200 millones de dosis ampliables, de los que a España le van a corresponder el 10% de las dosis por el porcentaje de población. "Nuestro país será, junto con Alemania, el primer país de la UE en tener un plan completo de vacunación frente al COVID-19", ha anunciado.



NAVIDADES DIFERENTES



El presidente también ha avanzado que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud está trabajando ya en una planificación específica de cara a estas Navidades, que "van a ser diferentes". "Nos moveremos entre deseos de estar acompañados y abrazarnos", ha reconocido Sánchez, que recuerda que se puede seguir conservando el "espíritu navideño" manteniendo el respeto a las normas sanitarias, pues en estas festividades ha de ser objetivo "evitar una tercera ola".



"La situación epidemiológica va a ser distinta en los distintos territorios. Pero yo sí que creo que es necesario, y es lo que le vamos a pedir a los consejeros de Sanidad, que elaboremos unas recomendaciones comunes", ha asegurado.



En cualquier caso, el presidente del Ejecutivo ha destacado que el Ministerio de Sanidad va a seguir trabajando semanalmente en la estrategia ya aprobada a nivel nacional para "doblegar la curva" de contagios en el país, para lo cual, recuerda, España cuenta con un horizonte temporal de 6 meses (tiempo en que estará vigente el Estado de Alarma aprobado hace 4 semanas), periodo que los expertos consideran "adecuado" para bajar a los 25 casos por 100.000 habitantes, lo que indicará que "está todo controlado".



Precisamente, Sánchez ha defendido la declaración del nuevo estado de alarma hace 4 semanas. "Podemos decir con toda la prudencia que el estado de alarma y la cogobernanza están funcionando", ha dicho, recalcando los datos de las últimas semanas, en los que España lleva dos semanas bajando progresivamente en los datos de contagios.



"Mañana estaremos, tras mucho esfuerzo, en una incidencia acumulada por debajo de los 400 en 14 días", ha celebrado el presidente que, no obstante, admite que se trata de una cifra todavía "muy alta". Así, ha instado a bajar hasta los 25 casos por 100.000 habitantes en 14 días, ya que así se podrá afirmar que "la tendencia a la baja es consistente" y que las medidas que se están llevando a cabo desde el Gobierno "están surtiendo efecto".



LAS ESCUELAS, UNO DE LOS "ÉXITOS" DEL GOBIERNO



Igualmente, el presidente ha señalado que desde que se aprobó el nuevo estado de alarma a finales de octubre, está habiendo un "menor número de brotes en espacios públicos". En concreto, ha celebrado que los centros educativos no se estén convirtiendo en focos de contagio, lo que califica como uno de los "grandes éxitos" del Gobierno.



"Estamos logrando, con la ayuda de todos, con la disciplina social, y resistencia del pueblo español, evitar el confinamiento domiciliario que sí han tenido que activar otros vecinos europeos", ha recalcado Sánchez, que ha apelado a no "bajar la guardia", a seguir manteniendo "a rajatabla" las medidas de seguridad e higiene y a continuar teniendo "responsabilidad personal".



"Es cierto que hay fatiga y el Gobierno entiende perfectamente el cansancio de la ciudadanía, es un año complejo", ha admitido el presidente del Ejecutivo, que no obstante ha enfatizado que los españoles deben sentirse "orgullosos de los pequeños avances".



En este sentido, considera "justo" reconocer el esfuerzo a "todas aquellas personas" que están luchando día a día contra el COVID-19, como los profesionales sanitarios, los científicos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ejército, los profesores, los profesionales del mundo de la cultura, del sector de los cuidados o, las mujeres, quienes representan la "mayoría" del personal sanitario, del comercio, de la limpieza o los cuidados.



Por otro lado, ha recordado que se va a incrementar hasta más de 10.000 la oferta de plazas profesionales en formación sanitaria, adelantando la incorporación de los profesionales sanitarios para reforzar el sistema sanitario, que la inversión en Sanidad pública va a ser "permanente" y que el gasto del Gobierno en planes anticovid "duplica" ya la media de la UE. "Nos quedan meses muy duros por delante pero la hoja de ruta está trazada", ha zanjado.