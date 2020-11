El vicepresidente de Guatemala cuestiona el exceso de fuerza contra los manifestantes

Integrantes de las fuerzas de seguridad se enfrentan a manifestantes mientras protestan en una calle, en contra del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei, el 21 de noviembre de 2020, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Guatemala, 22 nov (EFE).- El vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, solicitó este domingo una "investigación seria" por el "uso excesivo de fuerza policial" en contra de cientos de personas que se manifestaron el sábado inconformes con el Gobierno y el Congreso.

Castillo indicó mediante sus redes sociales que instaba de manera "urgente" al Ministerio Público (MP, Fiscalía) para hacer la investigación correspondiente.

El vicepresidente también expresó sus sospechas por la manera en que fue incendiada una parte del Congreso por parte de supuestos manifestantes enardecidos.

"Genera dudas la quema del Congreso y lo sucedido a su alrededor", puntualizó el abogado y empresario de 54 años.

Además, el vicepresidente reconoció "la manifestación pacífica" que tuvo lugar frente al Palacio Nacional de la Cultura, en el centro de la Ciudad de Guatemala, donde al menos 10.000 personas mostraron su rechazo al Gobierno.

Las fuerzas de seguridad detuvieron el sábado a más de 30 personas por diversos motivos durante las manifestaciones, según confirmaron tanto el Organismo Judicial como el Ministerio de Gobernación (Interior).

Además, los cuerpos de socorro han indicado que al menos 40 personas han sido atendidas por heridas, y docenas afectadas por los gases lacrimógenos, sin que se contabilizaran muertos en las protestas.

Los incidentes se registraron en el marco de una masiva convocatoria para manifestarse este sábado en contra de Giammattei y el Congreso guatemalteco tras la aprobación el pasado miércoles del presupuesto del Estado para 2021.

Dicho presupuesto ha sido descrito como "opaco" por expertos tras avalarse de madrugada, sin que los 160 diputados tuvieran acceso al mismo y con amplias reducciones para temas sanitarios y de derechos humanos.

La manifestación estaba convocada para un par de horas después del mediodía frente al Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno ubicada en el centro de la Ciudad de Guatemala.

Sin embargo, minutos antes, a aproximadamente un kilómetro de distancia, en el Congreso, cientos de encapuchados tomaron las instalaciones del Parlamento y prendieron fuego a varias oficinas hasta ser desalojados por fuerzas de seguridad y cuerpos de bomberos, que apagaron el incendio.

Los manifestantes rompieron la puerta de ingreso al Parlamento y también las ventanas, lanzando antorchas de fuego al interior y avanzando para destruir las instalaciones.

Muchos de ellos se llevaron inmobiliario del lugar e incluso algunos enseñaron bebidas alcohólicas que eran guardadas dentro del hemiciclo.

Los diputados no se encontraban en el Congreso y las autoridades no han divulgado detalles específicos sobre los daños causados tanto por el fuego como por los manifestantes.

El viernes por la noche, después de que Giammattei avalara nuevamente el presupuesto, el vicepresidente, Guillermo Castillo, aseguró en rueda de prensa que el país no se encuentra "bien" e instó a Giammattei a renunciar ambos en conjunto para "oxigenar" a la nación centroamericana.