El Saprissa derrota al Herediano y sube al liderato de grupo en Costa Rica

Fotograf�a de una tribuna sin p�blico y con una pancarta con el escudo de Saprissa. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 22 nov. (EFE).- El Saprissa se impuso este domingo por 2-3 al Herediano y subió al liderato del Grupo B, zona en la que los dos boletos a las semifinales aún están en disputa con una jornada para finalizar la etapa de clasificación del Torneo Apertura del fútbol de Costa Rica.

Los goles de Marvin Angulo, David Guzmán y Johan Venegas le dieron al Saprissa una victoria providencial para subir al liderato del Grupo B, con 27 puntos, por encima de Cartaginés (26), Limón (23) y San Carlos (23).

El Herediano respondió para empatar dos veces el partido gracias a los goles de John Jairo Ruiz y Aaron Salazar, en lo que fue un partido lleno de ocasiones para ambas escuadras y que pudo haberse decantado para cualquier bando.

A falta de 5 minutos para el final Venegas le dio el triunfo al 'monstruo morado' con un lanzamiento de penalti bien lanzado, pegado al poste, que el portero Bryan Segura no pudo alcanzar.

Este fue el único partido del fin de semana y corresponde a una reprogramación de una jornada previa que no se llevó a cabo por casos de coronavirus en los equipos.

Con este encuentro el Saprissa ya está al día, pero a falta de una jornada no ha obtenido uno de los dos boletos del Grupo B a las semifinales, pues todavía podría ser superado por el Cartaginés (26) y el Limón, que tiene 23, pero 1 partido menos.

La decimosexta y última fecha de la fase de clasificación no se disputará hasta que todos los equipos hayan completado las 15 jornadas. Para ello solo está pendiente el compromiso entre el Herediano y el Limón, que no se pudo efectuar a mediados de semana debido a casos nuevos de covid-19 en el plantel limonense.

La fecha 16 debe jugarse el mismo día de manera completa, según el reglamento.

Desde hace un par de jornadas, en el Grupo A ya estaban decididos los clasificados a las semifinales: el Alajuelense como líder solitario con 34 puntos y el Herediano como escolta con 22.

Ya sin posibilidades aparecen Guadalupe (18), Pérez Zeledón (15), Santos (14) y Grecia (10).

El Torneo Apertura del fútbol de Costa Rica se juega bajo un estricto protocolo sanitario que obliga a jugar sin público y a enviar a cuarentena por 14 días a todo el plantel de un equipo si tiene jugadores positivos por covid-19.