El presidente de Perú se reunió con los familiares de las víctimas de la represión policial

En la imagen, el presidente de Per�, Francisco Sagasti. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 21 nov (EFE).- El presidente de Perú, Francisco Sagasti, se reunió este sábado con los familiares de Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, los dos jóvenes estudiantes que murieron durante la represión policial de las masivas manifestaciones en Lima de la semana pasada.

Sagasti, quien asumió la jefatura del Estado este martes, recibió en el Palacio de Gobierno a los familiares de las víctimas mortales, y de otros jóvenes que resultaron heridos, justo una semana después de la represión de las manifestaciones contra el régimen que había asumido Manuel Merino, quien renunció al cargo al día siguiente.

"Hace exactamente una semana, las vidas de dos jóvenes peruanos se perdieron en las manifestaciones en defensa de la democracia. Inti y Bryan merecen justicia y sus muertes no quedarán impunes", enfatizó el gobernante en su cuenta oficial en Twitter.

Sagasti agregó que, por ese motivo, hoy recibió "a sus padres y a los familiares de los heridos", ya que considera que "es imprescindible cerrar esta herida" y para ello se debe "identificar y sancionar prontamente a los responsables".

INDEMNIZACIÓN A FAMILIAS

Antes de la reunión con el presidente, el abogado de la familia de Pintado, Jack Sotomayor, declaró que iban a solicitar al gobernante "que se indemnice" a los deudos con un monto económico y que también se les otorgue "soporte psicológico".

"La familia ha quedado muy afectada. La abuela de Jack está muy afectada, no puede dormir, está tomando pastillas y eso es grave", declaró a la emisora RPP Noticias.

Según el abogado, en la reunión también iban a participar representantes del área legal de la Presidencia peruana con los que planeaba conversar sobre los montos de la posible indemnización.

"Ya existen casos similares que se ha afectado los derechos fundamentales como la vida y se ha indemnizado, queremos ir en la misma línea", remarcó.

MANIFESTACIÓN EN LIMA

Desde la tarde de este sábado, cientos de personas, en su mayoría estudiantes y activistas, se reunieron nuevamente en la plaza San Martín, del centro histórico de Lima, el epicentro de las masivas manifestaciones de la semana pasada.

Durante la concentración, que se desarrolló de manera pacífica, los ciudadanos exigieron el Gobierno que se investigue y sancione a los responsables de las muertes de Sotelo y Pintado, y pidieron que se redacte una nueva Constitución que reemplace a la que se promulgó en 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Precisamente, antes de esta manifestación, Sagasti también anunció en Twitter que la Policía iba a estar presente, pero había dado "la orden que todo efectivo policial esté debidamente identificado".

"El Gobierno respeta plenamente el derecho a la protesta ciudadana", remarcó.

INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN

Durante una ceremonia previa en la que fue reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el gobernante criticó "la mala actuación" de algunos agentes "frente a las legítimas manifestaciones y protestas de ciudadanos".

"Esta situación no continuará ni puede continuar más", afirmó antes de asegurar que su gobierno identificará "plenamente a los responsables" de la represión y les aplicará "el rigor que corresponde" de acuerdo a la ley peruana.

A pesar de ello, Sagasti también dejó "plenamente claro" que no se puede "generalizar ni estigmatizar a una institución que es fundamental" para el sistema democrático "y para una relación con la ciudadanía".