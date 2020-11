El Liverpool atrapa al Tottenham

EFE/EPA/Peter Powell

Redacción deportes, 22 nov (EFE).- El Liverpool se reencontró con el triunfo tras el empate con el Manchester City en la pasada jornada y ganó con autoridad al Leicester (3-0) para evitar la fuga del Tottenham, en la carrera por el liderato de la Premier.

Solo la diferencia de goles mantiene por delante al conjunto de Jose Mourinho en la clasificación. Pero spurs y reds están igualados a puntos con dos de renta sobre el Chelsea y el Leicester, que dejó escapar la posibilidad de salir de Anfield como líder en solitario.

El conjunto de Jurgen Klopp salió reforzado de un partido que afrontó plagado de bajas y ante un rival reputado, instalado en el liderato antes del inicio de esta novena fecha.

Por distintos motivos físicos, Trent Alexaner Arnolod, Joe Gomez, Jordan Henerson, Alex Oxlade Chamberlain, Mohamed Salah, Virgil Van Dijk, Thiago Alcántara y Rhys Williams fueron baja para Klopp. La mayoría básicos en su once.

Aún así, salió airoso del compromiso el Liverpool que aprovechó el buen momento del portugués Diogo Jota y la determinación de Roberto Firmino para imponerse al Leicester, que pudo cosechar un daño mayor si no hubiera sido por la gran actuación de su portero, el danés Kasper Schmeichel.

El Liverpool encarriló el partido a los veinte minutos cuando un córner botado por John Milner fue cabeceado a su propia portería or Jonny Evans.

Diogo Jota marcó el segundo. Un centro medido desde la izquierda de Andrew Robertson lo culminó el luso, que se adelantó a su defensor y de cabeza batió a Schmeichel.

El tercero llegó en el tramo final, a cuatro minutos del cierre. Después de numerosas ocasiones para anotar fue Firmino el que redondeó la victoria local en un saque de esquina, también ejecutado por Milner, que encontró la repuesta del brasileño.