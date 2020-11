El deseo de Alba Carrillo y el magnífico plan para este domingo

MADRID, 22 (CHANCE)



Alba Carrillo ha utilizado sus redes sociales para transmitirle a todos sus seguidores el deseo de volver a un lugar mágico donde ya estuvo con su hijo y donde quiere volver, pero no sabe cuándo. Además, la colaboradora de televisión ha confesado qué es lo que va a hacer esta tarde y lo cierto es que nos morimos de ganas por estar en la casa de la modelo y ser testigos de este magnifico plan para la tarde de domingo.



Con una fotografía en Disneyland Paris, Alba Carrillo ha confesado por su perfil de Instagram el deseo de volver a este ligar donde solo encontrará personajes de Disney: "Queremos poder volver a viajar a @disneylandparis en navidad...#sueñosdedomingo ???????Creo que me voy a poner hoy con el árbol. Vosotros cuándo?".



Además, como ya veníamos avisando, Alba Carrillo ha aprovechado su deseo para advertir a todos sus seguidores de que hoy domingo va a empezar a decorar su casa de Navidad, en especial, va a poner el árbol para que la ilusión por estas fechas no decaiga. De esta manera, la modelo ha dejado claro que uno de los planes que tiene pendiente para realizar es volver a visitar Dinseyland Paris, esperemos que la situación de la pandemia nos permita muy pronto volver a llevar la vida que tanto ansiamos tener.





