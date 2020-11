EEUU/Rusia.- Putin mantiene que solo felicitará a Biden tras el anuncio "legítimo y legal" de los resultados electorales

24/06/2020 Vladimir Putin preside un desfile militar en la Plaza Roja POLITICA EUROPA RUSIA INTERNACIONAL 2020 HOST PHOTO AGENCY / HANDOUT



El presidente de Rusia considera "evidente" que el sistema de votación en Estados Unidos "presenta algunos problemas"



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado este domingo que solo felicitará al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, cuando el resultado "legítimo y legal" de los comicios así lo estipule, antes de asegurar que no hay motivo "oculto" en su recelo.



"No hay ningún mensaje oculto en esto, ni nada que pueda servir de base para deteriorar nuestras relaciones", ha explicado Putin durante una entrevista al canal Rossiya 1.



Durante su comparecencia, Putin ha seguido describiendo a Biden como "candidato" a la Presidencia, a pesar de los resultados en las proyecciones y recuentos actuales, y a la espera de que prospere alguna de las demandas presentadas por el presidente saliente, Donald Trump, algo que todavía no ha ocurrido, para revertir el resultado.



Putin ha indicado que "cualquier persona que se gane la confianza del pueblo estadounidense" para liderar el país debe ser legitimada "mediante las tradiciones políticas", cuando "una de las partes reconozca la victoria de la otra, o mediante el anuncio de los resultados finales de las elecciones de una manera legítima y legal".



El presidente ruso también ha manifestado su opinión de que "el sistema electoral de Estados Unidos presenta algunos problemas". "Me parece absolutamente evidente a mí y a todo el mundo", ha hecho saber.



"Sin embargo", ha matizado, "no es asunto nuestro si tienen que cambiar algo o no. Es una cuestión para el pueblo estadounidense. A ellos les corresponde evaluar la legitimidad de las elecciones", ha manifestado en comentarios recogidos por las agencias Sputnik.



El presidente ruso ha insistido en que esta legitimidad "es extremadamente importante, porque la confianza de la gente de tal o cual país en sus líderes políticos depende de ello".