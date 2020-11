EEUU.- Trump pide un nuevo recuento en el estado de Georgia

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La campaña del presidente estadounidense y candidato republicano a las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este sábado un nuevo recuento de los votos en el estado de Georgia, después de que el primero diera la victoria al rival de Trump, el candidato demócrata, Joe Biden, como había hecho el recuento oficial.



Este último adelantó a Trump en la recta final del recuento en el conocido como "estado del melocotón" y consiguió la primera victoria para un demócrata en la región desde que Bill Clinton ganara en 1992.



Al perder por un margen menor del 0,5 por ciento, la campaña de Trump pidió un recuento de los votos que terminó este jueves tras revisar manualmente cinco millones de papeletas. Ahora puede pedir un segundo recuento que no será manual, sino mediante el escaneo de papeletas.



El resultado del primer recuento daba 12.284 votos de ventaja al presidente electo Joe Biden, por lo que este viernes el Gobernador y el secretario de Estado de Georgia, ambos del partido republicano, certificaron los resultados de la elección.



En su comunicado, la campaña de Trump ha tildado de "resultados falsos" los conocidos hasta ahora y ha pedido que se dejen de contar "papeletas ilegales".



El equipo legal del todavía presidente no ha encontrado pruebas de fraude en ningún estado disputado en las elecciones y sus demandas han sido desestimadas más de una treintena de veces en los juzgados estadounidenses por falta de evidencias.



UNA CANDIDATA AL SENADO POSITIVO POR CORONAVIRUS



Mientras se recuentan los votos de las elecciones presidenciales, Georgia sigue inmersa en una campaña electoral por los dos últimos escaños del Senado que decidirán hacia qué partido se inclina la balanza de fuerzas en la institución.



Los demócratas necesitan ganar las dos elecciones, mientras que a los republicanos les basta con ganar una para asegurarse la mayoría.



En plena campaña, una de las candidatas republicanas, Kyle Loeffler, fue diagnosticada positivo por coronavirus este viernes y se mantiene en aislamiento después de que un segundo test realizado este sábado haya arrojado un resultado no concluyente.



En un evento de campaña celebrado este viernes, la candidata estuvo sin mascarilla junto al vicepresidente, Mike Pence, y el otro candidato republicano al Senado, David Perdue, según ha señalado CNN.



De acuerdo a su campaña, Loeffler se había hecho dos test rápidos por la mañana que habían dado negativo y por eso fue al evento, pero la PCR dio posteriormente positivo. Se encuentra asintomática.



Su rival, el reverendo Raphael Warnock, le ha mandado su bendición y ha asegurado que reza para que la próxima prueba sea negativa y pueda volver a su campaña.

