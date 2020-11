C.Marfil.- La Justicia marfileña emite una nueva orden de arresto contra el líder opositor Guillaume Soro

01/01/1970 El l�der opositor marfile�o Guillaume Soro POLITICA AFRICA COSTA DE M�RFIL INTERNACIONAL WEB GUILLAUME SORO



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La Justicia de Costa de Marfil ha emitido esta semana una nueva orden de arresto contra el líder opositor Guillaume Soro y tres de sus colaboradores exiliados en Francia desde 2019, aunque podrían haber abandonado el país en las últimas semanas.



Se trata de Mousa Touré, asesor de comunicaciones, el también asesor Abdloulaye Fofana, e Issiaka Fofana, exdirector financiero de la oficina de Soro durante su desempeño como primer ministro del país, de acuerdo con los documentos a los que ha podido acceder el portal Koaci.



Soro, otrora aliado del presidente del país, Alassane Ouattara, hizo a principios de mes un llamamiento al Ejército a "actuar" frente a la "dictadura" del actual mandatario, reelegido en las elecciones de octubre y cuya victoria no ha sido reconocida por la oposición.



La posición de Soro en Francia se ha debilitado en los últimos meses, como ya dejó caer el presidente francés, Emmanuel Macron, en una entrevista a Jeune Afrique. "No queremos que lleve a cabo acciones de desestabilización desde suelo francés. Si va a comportarse de esta manera, no le queremos en nuestro territorio", declaró el mandatario.



Ahora mismo se desconoce dónde se encuentra Soro, pero las órdenes de arresto, con fecha del pasado miércoles, han sido enviadas a Suiza y Bélgica, entre otros países, según Koaci.



Una primera orden de detención contra Soro fue anulada en abril por la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, una institución de la Unión Africana, por la falta de garantías sobre la seguridad de Soro y el resto de afectados.