Burkina Faso.- Kaboré vota en unas elecciones que describe como un "punto de inflexión" para el país

01/01/1970 Roch Marc Christian Kabor�, presidente de Burkina Faso POLITICA AFRICA BURKINA FASO INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE BURKINA FASO



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, ha depostado ya su voto en las elecciones que se celebran este domingo en el país africano y que ha descrito como "un punto de inflexión" para certificar el progreso democrático de la nación.



"Me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos los que están detrás de este día", ha declarado tras depositar su voto en la escuela de Dassasgho antes de dirigirse a la población en redes sociales.



"La votación de este domingo es un importante punto de inflexión para la consolidación de nuestra democracia. Juntos, hemos elegido las urnas como el único modo de devolución del poder. Con este fin, invito a cada burkinabés a expresar libremente su elección yendo a votar", ha hecho saber con un mensaje en su cuenta de Twitter.



"Con toda la clase política de Burkina Faso, hemos trabajado para que este ejercicio sea transparente, equitativo y justo. Juntos, estoy convencido, podremos mostrar nuestra madurez democrática al resto del mundo. Dios bendiga a Burkina Faso", ha concluido.



Kaboré parte como favorito pero si no gana en primera vuelta la oposición ha prometido cerrar filas de cara a la segunda, complicando su reelección.



Los comicios suceden además en un ambiente de profunda inseguridad por la amenaza yihadista, al que se han sumado las acusaciones de fraude vertidas en las últimas horas por el líder opositor Zephirin Diabré.



El opositor se ha referido a la modificación de las casillas electorales y al cierre de colegios electorales en zonas de mayor afinidad con la oposición, mientras sí funcionan los centros de votación las zonas consideradas leales al actual presidente.



"Si ganamos las elecciones, no permitiremos que la mayoría nos robe nuestra victoria", ha declarado Diabré, quien ha insistido en que Kaboré no puede "ni soñar" con ganar las elecciones en primera vuelta.