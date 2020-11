Burkina Faso.- El líder opositor Diabré hace un llamamiento a la "transparencia" tras votar en las elecciones burkinesas

22/11/2020 Militares de Burkina Faso POLITICA AFRICA BURKINA FASO INTERNACIONAL PETER SEIDLER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El líder opositor burkinés Zéphirin Diabré ha pedido "transparencia" en las elecciones que se están celebrando este domingo en el país, en un mensaje a la población después de depositar su voto en unos comicios sobre los que hace unas horas el propio candidato de Unión para el Progreso y la Reforma (UPC) hizo planear la sombra del fraude electoral.



En un discurso mucho más medido, Diabré ha descrito este domingo de votación "un gran día para la democracia" y ha pedido a la población que "salga en masa" para expresar "su voluntad a través de las urnas".



"Este día es único. Si no lo hicimos hoy, no tendremos otras oportunidades de hacerlo", ha asegurado tras votar en el colegio Merdersa.



"Sea cual sea tu orientación política y sean cuales sean tus aspiraciones, es importante que sepamos lo que quieres y solo podemos hacerlo yendo a votar", ha añadido en declaraciones recogidas por Burkina24.



El pasado sábado por la noche, Diabré llegó a denunciar casos concretos de fraude electoral horas antes incluso de la apertura de las urnas, bien a través de la compra de tarjetas de votantes o por un fraudulento sistema de voto anticipado en las elecciones, en las que el presidente, Roch Marc Christian Kaboré, busca un segundo mandato.



Este domingo, no obstante, Diabré se ha limitado a recordar que "el acceso al recuento es gratuito y gratuito y autorizado", y que "todos los burkineses están autorizados a entrar en los colegios electorales para asistir al escrutinio, lo que garantizará una mayor transparencia de los resultados".