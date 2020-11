Bayern, City, Liverpool, Chelsea, Sevilla y Barcelona de cara a octavos

Vista de un entrenamiento del Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta/Archivo

Madrid, 22 nov (EFE).- El Bayern Múnich, el Manchester City, el Chelsea, el Liverpool, el Sevilla y el Barcelona pretenden amarrar su presencia en los octavos de final de la Liga de Campeones, que regresa la próxima semana, en la cuarta jornada de la fase de grupos.Con dos fechas de antelación, el vigente campeón, tres clubes ingleses y dos españoles pueden asegurar ya su continuidad en el siguiente tramo del torneo.La fecha, sin embargo, es especialmente relevante para otros como el Real Madrid o el Inter, que se enfrentan entre sí con el margen de error reducido y bajo la amenaza de la eliminación. Un feo panorama en el que también se encuentra el París Saint Germain. El subcampeón ha encajado dos derrotas en los tres primeros partidos y está al margen de los dos primeros puestos de su grupo, por detrás del Manchester United y el Leipzig.La cita de San Siro el miércoles es clave para dos equipos llamados a animar el torneo y que ahora pujan por la supervivencia. El cuadro italiano, que recupera al belga Romelu Lukaku respecto al partido de Madrid, aún no ha ganado en la Liga de Campeones. Acumula dos empates y una derrota, sufrida ante el conjunto blanco en Valdebebas.No anda mucho mejor el Real Madrid, que cuenta con solo un triunfo tras su sonoro revés frente el Shakhtar y el empate en Alemania contra el Borussia Monchengladbach, actual líder del Grupo B, que recibe el miércoles al representante ucraniano.Los dos tropiezos blancos llegaron sin Sergio Ramos en su once. El capitán tampoco estará en Milán tras la lesión con la selección en la Liga de Naciones. Aún así, con nueve puntos en juego nada está decidido en este cuarteto.Tampoco en el Grupo H, ahora dominado por el Manchester United y el Leipzig y donde el París Saint Germain está sin margen de error. El campeón francés tiene un partido clave el martes, cuando recibe en el Parque de los Príncipes al Leipzig, con tres puntos más en la clasificación.El Manchester United, recibe al Estambul Basaksehir, que dio la sorpresa en la anterior fecha al vencer al representante inglés en Turquía y sumar un triunfo histórico para el conjunto debutante en el torneo.Sin tantas penurias transitan por la fase de grupos el Bayern Múnich, el Manchester City, el Liverpool, el Chelsea, el Sevilla y el Barcelona que pretenden dejar amarrado su objetivo y reservar plaza en octavos.El Barcelona, con pleno de triunfos en la competición pero tocado por la derrota en el Wanda ante el Atlético Madrid, visita Kiev para enfrentarse al Dinamo, al que se impuso en el Camp Nou con apuros al final. La victoria le asegura la clasificación. El empate también puede servir al conjunto de Ronald Koeman si el Juventus vence en Turín al Ferencvaros, al que goleó hace unas semanas.El Sevilla y el Chelsea pueden dejar sentenciado el Grupo E a falta de configurar el orden de puestos. Ambos dominan la situación con seis puntos de renta respecto al Krasnodar y el Stade Rennes. Pueden sellar el pase ambos. El equipo español visita Rusia y el representante inglés acude a Francia.El Bayern es otro de los equipos con pleno. El campeón, que el año pasado logró el título después de ganar en todos los partidos, amplía su relación de victorias. Puede certificar su estancia en octavos de final si supera al Salzburgo, último del cuarteto. El Atlético Madrid, por su parte, puede dejar encarrilado el viaje a la próxima ronda. No matemáticamente, pero sí de forma práctica si se impone en el Wanda Metropolitano al Lokomotiv Moscú, con el que empató en Rusia.El Manchester City viaja a Grecia para enfrentarse al Olympiacos y amarrar su objetivo. El cuadro del español Pep Guardiola, que ha ganado sus tres partidos, puede dejar casi fuera de las eliminatorias al representante heleno. A la expectativa está el Oporto, segundo con tres puntos menos que el inglés, y que visita al Marsella, la gran decepción de la competición y uno de los dos equipos que aún no ha puntuado.El otro equipo que no ha sumado punto alguno es el Midtjylland danés, que cierra el Grupo D donde comanda el Liverpool. El conjunto de Jürgen Klopp recibe al Atalanta, que aún aspira a la clasificación igual que el Ajax, que espera en Ámsterdam al campeón de Dinamarca.Borussia Dortmund, Lazio y Club Brujas prolongan la puja por las dos plazas del Grupo F del que queda al margen el Zenit San Petersburgo.El cuadro alemán lidera la situación y recibe al Club Brujas, tercero a dos puntos del Dortmund y a uno del Lazio, segundo, que espera en Roma al Zenit.