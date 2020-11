AMP.- EEUU.- Un juez desestima la última demanda de la campaña de Trump en Pensilvania

13/11/2020 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. POLITICA NORTEAM�RICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL CHRIS KLEPONIS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La campaña de Trump ha anunciado un recurso contra la decisión.



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Un juez federal ha desestimado este sábado la última demanda de la campaña de Trump en Pensilvania y ha dado vía libre para certificar los resultados de las elecciones en este estado.



Con esta nueva derrota en los tribunales, se acaba con la vía más clara de Trump para conseguir invalidar ante la Justicia el resultado de las elecciones en los estados que perdió de manera más ajustada ante el candidato demócrata y presidente electo, Joe Biden, ya que Pensilvania es el que reparte más votos electorales.



En un comunicado firmado por el principal asesor legal del presidente estadounidense, Rudy Giuliani, la campaña de Trump ha anunciado que recurrirá esta sentencia al Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones, el último paso antes del Tribunal Supremo.



En el texto se asegura que llegar al Tribunal Supremo es el objetivo del equipo legal del presidente. En este órgano, los jueces conservadores tienen una ventaja de 6 a 3 frente a los progresistas, ya que Trump ha seleccionado a sus últimos tres jueces.



De hecho, Amy Coney Barret, la última magistrada que llegó a la máxima autoridad judicial estadounidense, apenas lleva un mes en el cargo, ya que fue seleccionada tras la muerte de la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg en octubre.



EL JUEZ ASEGURA QUE NO HAY PRUEBAS DE FRAUDE



En el caso de Pensilvania, el equipo del magnate neoyorquino había pedido invalidar casi siete millones de papeletas enviadas por correo en las principales ciudades del estado, sin embargo el juez ha desestimado la demanda ante la falta de pruebas.



"Uno podría esperar que al buscar un veredicto tan alarmante, el planteamiento llegara formidablemente preparado y lleno de argumentos legales y pruebas factuales de una corrupción rampante, de modo que la Justicia no tuviera otra opción que avalar lo propuesto, pese al impacto que tendría en un gran grupo de ciudadanos, pero eso no ha pasado", ha dicho el juez en su resolución, según CNN.



"En lugar de esto, se ha presentado a este tribunal con argumentos legales forzados y sin merito y meras acusaciones especulativas", ha criticado el juez federal Matthew Brann en su fallo.



Tras esta resolución judicial, se espera que Pensilvania certifique el resultado electoral este lunes y otorgue sus 20 delegados para el Colegio Electoral a Biden.



A esta derrota, hay que sumarle otra en el estado de Nevada donde un grupo activista conservador también impuso otra demanda para detener la certificación de votos que ha sido desestimada.



VARIOS REPUBLICANOS SE DESMARCAN DE TRUMP



La campaña de Biden ha publicado un comunicado en el que asegura que los estadounidenses no permitirán "el intento de Trump de "desautorizar las elecciones que él ha perdido".



"El fallo no podría ser más claro", han subrayado los demócratas que han tachado la estrategia jurídica de Trump de "espantoso asalto contra la democracia".



También han llegado a Trump peticiones de reconocer el resultado por parte de sus propias filas. El senador por Pensilvania, Pat Toomey, ha publicado un comunicado felicitando a Biden y donde resalta que el juez que ha emitido la sentencia es conservador y republicano.



En su comunicado, Toomey ha aplaudido varias medidas de Trump como las acciones en Oriente Medio o las bajadas de impuestos, pero le ha pedido "que acepte el resultado de la elección y facilite la transición presidencial".



También se ha manifestado en este sentido la presidenta de la Conferencia Republicana en el Congreso, Liz Cheney, quien en un comunicado ha pedido a Trump que si sus abogados tienen pruebas "las presenten inmediatamente".



En caso de no tenerlas, Cheney le ha instado a que "cumpla su juramento" y "respete la santidad" del proceso electoral.



Trump ha respondido a la congresista en Twitter y le ha acusado de publicar el comunicado por estar descontenta con la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán.