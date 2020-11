Alemania registra 15.741 contagios en 24 horas, sin reportar todos los casos

EFE/EPA/ALEXANDER BECHER

Berlín, 22 nov (EFE).- Las autoridades sanitarias alemanas contabilizaron 15.741 nuevos contagios con covid-19 en las últimas 24 horas, 1.206 menos que hace una semana y 7.223 menos que ayer, y lejos del nuevo máximo de 23.648 casos registrado el viernes.

No obstante, en domingo y lunes acostumbra a darse un desfase de cifras de nuevos casos, debido a que en fin de semana no todos los estados federados comunican sus datos y los laboratorios realizan menos tests.

Según datos del Instituto Robert Koch (RKI) actualizados la pasada medianoche, la cifra de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero asciende a 918.269, con 14.022 víctimas mortales, 138 más en un día.

El RKI calcula que alrededor de 603.800 se han recuperado de la enfermedad y que en la actualidad hay unos 300.400 casos activos.

En el conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en los últimos siete días se sitúa en 140,7 casos por cada 100.000 habitantes.

El número de pacientes con covid-19 en las unidades de cuidados intensivos ascendía el sábado a 3.630, de los cuales 2.098 -el 57 %- reciben respiración asistida, según datos de la Asociación Interdisciplinar Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Urgencia (DIVI).

Hace un mes, el 15 de octubre, el número de pacientes en las ucis se situaba aún en sólo 655.

Actualmente, 21.742 camas en cuidados intensivos se encuentran ocupadas y 6.216 están libres; el principal problema, no obstante, es la falta de personal.

El factor de reproducción (R) que toma en consideración las infecciones en un intervalo de siete días respecto a los siete anteriores, y que refleja la evolución de contagios de hace 8 a 16 días, se sitúa en 1,07, lo que implica que cada cien infectados contagian de media a otras 107 personas.

Después de que las cifras de infecciones diarias aumentaran notablemente en octubre y principios de noviembre, los números parecen estabilizarse, aunque a un nivel todavía demasiado elevado, y aún no se observa el descenso consolidado al que se aspiraba con la introducción a comienzos de este mes de nuevas restricciones.

El objetivo ahora es lograr una incidencia acumulada por debajo de 50 por 100.000 habitantes que permita a las autoridades sanitarias rastrear de nuevo todos los casos.

El próximo miércoles, la canciller, Angela Merkel, se reunirá con los jefes de Gobierno de los estados federados para tratar de consensuar "un gran paquete con las próximas medidas necesarias" que permita alcanzar esta meta.