5 trucos para reducir la ingesta de calorías y aumentar el metabolismo en la segunda ola de Covid-19

Por todos es sabido que para adelgazar o mantener el peso hay que ingerir menos calorías de las que se consumen a lo largo del día. Sin embargo, esta segunda oleada de coronavirus está acentuando los nuevos hábitos de vida que nos hacen ser cada día más sedentarios: las largas horas de teletrabajo frente al ordenador, las limitaciones de aforo o cierre de los gimnasios, que dificulta la práctica de ejercicio físico, o los confinamientos perimetrales, que nos hacen permanecer cada día más tiempo en casa frente al televisor, son algunas de las causas que nos impiden quemar la energía necesaria.



En este sentido, Yummy Sweets, las primeras golosinas 0% azúcar y grasas, nos da 5 consejos para acelerar el metabolismo y reducir la ingesta de calorías, sin caer en dietas restrictivas que generan el temido "efecto rebote":



Reduce las porciones: El truco no está en dejar de comer según qué alimentos, sino comerlos en pequeñas cantidades. A menudo, ingerimos más comida de la que realmente necesitamos y, por ello, se recomienda comer de todo, pero en plato de postre. Consumir raciones más pequeñas es la mejor forma de reducir paulatinamente las cantidades de comida, masticando bien y comiendo despacio para aumentar la sensación de saciedad.



Desayuna proteína: Las proteínas no solo son fundamentales para mantener la buena salud de los músculos, sino que, además, tienen un efecto saciante que ayudará a controlar las ansias de comer. Desayunar proteínas, como huevo o embutido, hace que se necesite más energía para digerirlas y, por tanto, se quemen más calorías, lo que mantiene el metabolismo activo todo el día.



Súmate al real food: Es fundamental eliminar de la dieta las harinas refinadas, los alimentos ultra procesados, los refrescos y los azúcares, optando por alimentos ricos en nutrientes. Para ello, será fundamental elegir productos que no estén envasados y saber mirar los ingredientes en su etiqueta, evitando los aditivos y controlando la cantidad de sal y grasas.



Opta por alimentos 0%: Otro ingrediente clave que hay que eliminar de nuestra alimentación es el azúcar, pues proporciona calorías sin aporte nutritivo y su ingesta elevada está vinculada directamente al aumento de peso, entre otras enfermedades. Sin embargo, esto puede ser un hándicap para los más golosos y, para ellos, se recomienda el consumo de productos 0%, como las golosinas Yummy Sweets, que no tienen azúcar, ni grasas y suman solo 99 kcal por bolsita, ó Anaconda Foods, los snacks saludables para picar entre horas.



Bebe 2 litros de agua a diario: Es muy importante para regular el peso porque no solo ayuda a eliminar toxinas y a depurar el cuerpo, sino que también aumenta el gasto de energía mediante un mecanismo conocido como termogénesis, que acelera el metabolismo. Además, tiene un efecto saciante, ya que beber agua antes de las comidas nos hace sentirnos más llenos. Se recomienda beber, al menos, un 1'5L o 2 L diarios, a través de diferentes opciones como infusiones o añadiendo fruta al agua para darle sabor.