100-78. Campazzo brilla en su despedida

El base argentino del Real Madrid Facundo Campazzo (d) con el bal�n ante la defensa del base estadounidense del BAXI Manresa Makai Mason (c) durante el partido de la decimosegunda jornada de Liga Endesa que disputaronen el WiZink Center de Madrid. EFE/ Zipi

Madrid, 22 nov (EFE).- Facundo Campazzo brilló en el undécimo triunfo consecutivo del Real Madrid en la Liga en un partido con aroma a despedida por la inminente marcha del base argentino a la NBA tras su exitoso paso por el baloncesto español. Sus 20 puntos le convirtieron en el máximo anotador en el triunfo blanco ante un Baxi Manresa que, aunque lo intentó en la primera parte, acabó sucumbiendo ante un líder sólido que sigue invicto (100-78).

En los 25 minutos que estuvo en pista, Campazzo también capturó dos rebotes, repartió dos asistencias, recuperó cinco balones y sumó 28 puntos de valoración como último servicio a un club al que llegó en la temporada 2014-2015 y del que se despide tras haber conquistado dos Euroligas, tres ligas ACB, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas.

Aunque este domingo quienes se convirtieron desde el inicio en los protagonistas del choque fueron Walter Tavares y Sergio Llull, que monopolizaron el prometedor arranque blanco. Once puntos del balear y ocho del caboverdiano obligaron a Pedro Martínez a parar el partido a los cinco minutos para reorganizar a los suyos al verse once abajo a las primeras de cambio.

El equipo catalán sufría para superar los largos brazos de la torre madridista. Una tarde más, Tavares dominó bajo aros a base de rebotes, tapones e intimidación, aunque su rival poco a poco fue encontrando soluciones en ataque, con Yankuba Sima como hombre más destacado, lo que le permitió acercarse al final de un primer cuarto de dominio madridista (25-18, min 10).

En la reanudación Jaycee Carrol reclamó protagonismo en ataque. Ocho puntos seguidos, incluidos dos triples, dieron aire a los de Pablo Laso, que no notaron en exceso el ingreso en el partido de su segunda unidad. Manresa respondía como podía, aunque echaba en falta a dos de sus hombres más en forma, Eulis Baez y Jonathan Tabú, ausentes por lesión.

El intercambio de golpes parecía favorecer a un líder de la ACB que jugaba con comodidad, aunque poco a poco su rival fue metiéndose en el juego. El acierto de los estadounidenses Scott Eatherton y Makai Mason le permitió irse con vida al descanso tras un segundo acto que terminó con empate a 22 puntos y que dejó todo por decidir en la segunda parte (47-40, min 20).

Un parcial de salida de 7-0 otorgó la máxima ventaja hasta ese momento a un Real Madrid en el que Tavares seguía ejerciendo su dominio bajo aros. El apagón de los manresanos, que tardaron casi cuatro minutos en estrenar su marcador en el tercer cuarto, le puso contra las cuerdas, y la situación se agravó tras el triple de Campazzo que subió a 18 la renta madridista a los cinco minutos de la reanudación.

Aunque la reacción de los hombres de Pedro Martínez fue inmediata. Con un 0-11 culminado con los triples de Makai Mason y Rafa Martínez se volvieron a meter en el partido. Lo que motivó el enfado de Pablo Laso en el tiempo muerto que se vio obligado a pedir para parar la racha de su oponente. Campazzo, que solo sumaba cuatro puntos al descanso, tomó las riendas de su equipo y anotó doce en un tercer acto que terminó con el partido encarrilado para los locales (73-58, min 30).

El último cuarto tuvo poco historia porque otro mejor arranque de los madridistas dejó resuelto el choque antes de tiempo. Las ventajas llegaron a ser de 26 puntos y Campazzo se despidió manteado por sus compañeros y entre abrazos tras contribuir a la tercera victoria de la semana de un Real Madrid que le echará de menos.

- Ficha técnica:

100 - Real Madrid (25+22+26+27): Campazzo (20), Llull (17), Deck (12), Randolph (3) y Tavares (11) -quinteto titular-, Carroll (13), Causeur (4), Garuba (7), Reyes (2), Laprovittola (4) y Abalde (7).

78 - Baxi Manresa (18+22+18+20): Pérez (4), Jou (-), Vaulet (13), Hinrichs (5) y Eatherton (16) -cinco inicial-, Rafa Martínez (11), Sajus (8), Dulkys (-), Mason (11) y Sima (10).

Árbitros: Óscar Perea, Jorge Martínez y Joaquín García González. Eliminaron por faltas a Makai Mason.

Incidencias: Partido de la jornada 12 de la Liga Endesa disputado en el WiZink Center de Madrid a puerta cerrada por la pandemia de coronavirus.

Antonio Soto