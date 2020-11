Vuela el Atlético de Madrid y el Barça queda tocado

El delantero argentino del FC Barcelona, Leo Messi, durante el encuentro correspondiente a la d�cima jornada de primera divisi�n que disputaron frente al Atl�tico de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano, en Madrid. EFE / Juanjo Mart�n.

Madrid, 21 nov (EFE).- El Atlético de Madrid demostró que, hoy por hoy, puede ser considerado el candidato número uno al título de LaLiga Santander, por juego, por eficacia, por contundencia, por voracidad, por seriedad y por sobriedad, virtudes que exhibió en el Wanda Metropolitano para derrotar al Barcelona (1-0), que queda notablemente tocado.

Aunque la Real Sociedad sigue como líder con los mismos puntos y podría mantener la distancia si gana este domingo en Cádiz, el conjunto del argentino Diego Pablo Simeone es el que presenta los mejores números, teniendo en cuenta que tiene dos partidos aplazados.

Y también el que ofrece las mejores sensaciones. No solamente amplió su racha de partidos ligueros sin perder a 24. También sumó su quinta victoria consecutiva y Simeone por fin ganó al conjunto catalán en LaLiga. Además lo hizo con solvencia ante un Barcelona que queda nada menos que a nueve puntos que los rojiblancos.

Ni la ausencia, por el covid-19, del uruguayo Luis Suárez, esta temporada la referencia ante el gol tras llegar desde el propio Barcelona, mermó un ápice el órdago atlético, que completó otro magnífico encuentro ante Leo Messi, Antoine Griezmann y compañía.

El Barça amagó por momentos, pero tan solo eso. Fue incapaz de desbordar a la mejor defensa del torneo y al meta esloveno Jan Oblak. Queda tocado el equipo del neerlandés Ronald Koeman, cuyo proyecto no acaba de arrancar realmente. Y además, a las bajas de Ansu Fati o Sergio Busquets se unió la de Gerard Piqué, que se tuvo que retirar a los 59 minutos lesionado en su rodilla derecha tras caerle encima el argentino Ángel Correa.

El gol en la prolongación del primer tiempo del belga Yannick Carrasco, que aprovechó un balón largo para superar en su apresurada salida al meta alemán Marc Andre Ter Stegen y marcar desde lejos a puerta vacía, fue la recompensa a esa magnífica puesta en escena y a una evolución que no para de dar frutos.

El Real Madrid sacó un punto de su visita al Villarreal, uno de los equipos que más y mejor se ha reforzado esta campaña. El empate (1-1) puede suponer un tropiezo visto el vaso medio vacío o un resultado aceptable si se aprecia medio lleno.

Presentó Zinedine Zidane un once sin su columna vertebral -Sergio Ramos, Casemiro, Karim Benzema, Fede Valverde- y sin Luka Lovic, así como con jugadores cortos de forma tras salir de lesiones o mermados, entre ellos Eden Hazard. Aún así mandó durante buena parte del encuentro gracias al tempranero gol del hispano-dominicano Mariano Díaz (m.2), que aprovechó la titularidad para reivindicarse.

El conjunto de Unai Emery fue a más, poco a poco fue generando ocasiones claras y ya en la segunda parte aprovechó que al Real Madrid le faltó fuelle para, tras dar un nuevo impulso con los cambios, igualar con un penalti del portero belga Thibaut Courtois -precipitado en su salida- sobre el nigeriano Samu Chukweze que transformó Gerard Moreno. De nuevo una pena máxima, tras las tres encajadas en la última jornada antes del parón en Mestalla ante el Valencia, le apartó de la victoria.

Las tablas dejan al Villarreal tercero a un punto -sin partidos pendientes- y al Real Madrid cuarto -con uno aplazado-.

Mantiene su impulso el Sevilla. Enlazó su segunda victoria consecutiva en el Ramón Sánchez Pizjuán al ganar por 4-2 a un buen Celta. El estreno del técnico argentino Eduardo “Chacho” Coudet en el conjunto gallego -no se pudo sentar en el banquillo al no tener diligenciada toda la documentación- ofreció brotes verdes que le hicieron soñar durante determinadas fases con la victoria.

El buen comienzo del conjunto sevillista, con el gol del defensa francés Jules Kounde (m.6), se fue al traste con un error del meta checo Tomas Vaclik, que le puso en bandeja el empate a Iago Aspas (m.10). Crecido, el Celta se puso por delante con una diana de otro exjugador del cuadro andaluz, Manuel Agudo 'Nolito' (m.36), pero la fe por alto del marroquí Youssef En-Nesyri mandó el partido igualado al descanso.

El empuje del Sevilla encontró el premio al final. Un zapatazo de Sergio Escudero, ligeramente desviado por el peruano Renato Tapia, acabó con la resistencia y el sueño del Celta y de inmediato, a la contra, Munir El Haddadi, selló el 4-2 que supone un nuevo impulso a los de Lopetegui y un duro castigo para su rival, instalado en la zona de descenso.

La sesión de sábado de esta décima jornada comenzó con un empate a uno en el Ciutat de Valencia entre el Levante y el Elche, choque en el que Gonzalo Melero adelantó pronto a los locales y, en otra acción a balón parado, 'Tete' Morente, ofreció la recompensa al cuadro del argentino Jorge Almirón.

Es la primera vez en su historia que el Levante enlaza cuatro empates seguidos en Primera división. Ante Celta, Granada y Alavés también igualó a uno.

