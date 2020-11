Venezuela.- Maduro propone que la nueva Asamblea de Venezuela haga un juicio público a Guaidó

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha propuesto este viernes que la nueva Asamblea Nacional (AN) que salga de las elecciones del próximo 6 de diciembre haga un juicio político al actual presidente del órgano y líder opositor, Juan Guaidó.



"La nueva AN debe instalar una comisión parlamentaria para investigar toda la corrupción de Juan Guaidó (...) vamos a hacer un juicio público, vamos a consultarle al pueblo", ha asegurado en una retransmisión televisiva según Globovisión.



Maduro ha señalado que el órgano legislativo está para "legislar" y "proteger el estado", no para "derrocar gobiernos" en alusión a la autoproclamación de Guaidó como presidente encargado de Venezuela.



El 6 de diciembre los venezolanos están llamados a las urnas para votar en unas elecciones a la asamblea legislativa que han sido rechazadas por las principales voces de la oposición a Maduro que la han calificado como un "fraude".



Por su parte, los opositores han organizado una consulta popular que finalizará el 12 de diciembre en la que han animado a votar a sus partidarios de forma presencial o por vía digital, trámite que podrán realizar desde el 5 de ese mes.

