Trump cambia la cumbre de G20 por el golf tras una fugaz aparición en el foro

Partidarios del presidente de EE.UU., Donald Trump son vistos a las afueras del club privado de golf del mandatario en Virginia (EE.UU.). EFE/EPA/CHRIS KLEPONIS

Washington, 21 nov (EFE).- El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, hizo este sábado una fugaz aparición al inicio de la cumbre virtual del G20 y después se fue a jugar al golf, mientras sus homólogos de otros países debatían medidas contra la pandemia de la covid-19.

Trump tenía previsto participar en la sesión inaugural de la cumbre, organizada por Arabia Saudí pero que se celebra de manera virtual, aunque su discurso fue cerrado a los medios y la Casa Blanca no proporcionó información inmediatamente sobre el mismo.

Menos de dos horas después de su intervención, sin embargo, el mandatario se dirigió a su club privado de golf en Virginia, a las afueras de Washington, como suele hacer cada fin de semana.

Su escapada se produjo mientras otros líderes del G20 seguían implicados en conversaciones virtuales y, en concreto, al tiempo que muchos de ellos participaban en un foro sobre preparación y respuesta a la pandemia.

En ese acto participaron, según un comunicado de prensa del G20, el rey Salman bin Abdulaziz de Arabia Saudí, el presidente de Francia, Emmanuel Macron; la canciller alemana, Angela Merkel; el primer ministro italiano, Giusseppe Conte; y los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; Corea del Sur, Moon Jae-in, y Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

Trump no ha ocultado su desdén por los foros multilaterales a lo largo de su Presidencia, aunque ha participado en todas las cumbres del G20 que se han producido desde que llegó a la Casa Blanca en 2017.

Este viernes, Trump participó también virtualmente en la cumbre de las 21 economías que integran el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), donde habló de los avances en su país para lograr una vacuna para el coronavirus.

El mandatario se ha negado a reconocer la derrota en las elecciones del pasado 3 de noviembre en Estados Unidos, y ha denunciado sin pruebas un fraude masivo para no aceptar la victoria del presidente electo, Joe Biden.