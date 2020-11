Rusia prohíbe entrada a 25 británicos en respuesta sanciones caso Magnitski

Mar�a Zaj�rova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. EFE/ Sergei Ilnitsky/ Archivo

Moscú, 21 nov (EFE).- Rusia prohibió hoy la entrada en el país a 25 representantes del Reino Unido en respuesta a las sanciones adoptadas por Londres en el marco del caso Magnitski, el abogado ruso con vínculos en Occidente que murió en 2009 en extrañas circunstancias en prisión preventiva.

"En respuesta a las acciones inamistosas de las autoridades británicas y basándose en el principio de reciprocidad, Rusia tomó la decisión de imponer sanciones personales contra 25 representantes del Reino Unido, a los que se prohíbe la entrada en territorio ruso", anunció en un comunicado la portavoz del ministerio ruso de Asuntos Exteriores, María Zajárova.

Zajárova recordó que en julio pasado Londres introdujo, con argumentos "fabricados y absurdos", sanciones contra 25 personas relacionadas con el caso como el jefe del Comité de Instrucción de Rusia, Alexander Bastrikin, y el antiguo fiscal general adjunto, Víctor Grin, a los que se prohibió la entrada y se congelaron sus activos.

La portavoz insistió en que Moscú ya ofreció en su momento las aclaraciones correspondientes sobre la muerte de Magnitski y consideró que la actitud de Londres no puede ser calificada más que como un "intento de injerencia" en los asuntos internos de Rusia y de ejercer presión en el sistema judicial ruso.

"De nuevo instamos a los dirigentes del Reino Unido a que renuncien a la política de confrontación, que no tiene sustento alguno, hacia nuestro país. Cualquier paso inamistoso no quedará sin una respuesta inevitable y proporcional", señaló.

Las sanciones se producen después de que esta semana viajara a Rusia la secretaria de Estado británica para Europa y las Américas, Wendy Morton, la primera visita a Moscú de un alto cargo del Reino Unido desde el envenenamiento en 2018 en Salisbury del exespía ruso Serguéi Skripal.

Según informó recientemente el abogado de la madre de Magnitski, Nikolái Gorójov, Rusia ha iniciado nuevas diligencias sobre la causa de la muerte del abogado, entre cuyas nuevas versiones figuraría el envenenamiento con un agente tóxico.

El Tribunal de Estrasburgo condenó a Rusia por la muerte del abogado, al considerar que no solo fue maltratado, sino que se le mantuvo encarcelado casi un año sin justificación, mientras la familia y activistas de derechos humanos denuncian que fue torturado y que se le denegó asistencia médica para silenciar sus denuncias de corrupción policial.

Estados Unidos fue el primer país en elaborar en 2012 la conocida como "Lista Magnitski", que sanciona a los funcionarios rusos involucrados en la detención y muerte del abogado.

Magnitski era el consultor jurídico del fondo de inversiones Hermitage Capital Management (HCM) que denunció la existencia de una red de policías corruptos que malversaron fondos estatales por valor de decenas de millones de dólares.

Tras sus declaraciones, fue acusado de estar implicado en la evasión de 5.400 millones de rublos (unos 180 millones de dólares), a raíz de lo cual ingresó en prisión preventiva, donde falleció en noviembre de 2009 a los 37 años.