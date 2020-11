Piden hacer pruebas de covid-19 en zona impactada por huracanes en Nicaragua

El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 dijo que las emergencias deben garantizar las medidas necesarias para prevenir brotes de enfermedades infecto-contagiosas. EFE/Humberto Espinoza/Archivo

Managua, 20 nov (EFE).- El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 instó este viernes a las autoridades nicaragüenses a hacer pruebas masivas de coronavirus en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN) de Nicaragua, la zona más impactada por dos huracanes de categoría 4 en un lapso de 13 días, que obligó a evacuar a miles de personas.

En una declaración, ese observatorio abogó por realizar "pruebas masivas de la covid-19 en la costa Caribe para conocer brotes de transmisión".

Iota impactó Nicaragua el pasado lunes como un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson en la costa Caribe, horas después de haber estado en 5, la máxima clasificación, y Eta lo hizo el pasado 3 de noviembre, también en categoría 4, ambos en el contexto de la pandemia de la covid-19.

Las autoridades evacuaron más de 160.000 personas en un poco más de 1.000 albergues, por lo que el observatorio hizo un llamado a aplicar "medidas de prevención para toda la ciudadanía sin ninguna distinción de clase, género, raza o ubicación geográfica".

Observó que en los albergues no hubo medidas de distanciamiento ni uso de mascarillas.

"Las imágenes públicas de las evacuaciones y albergues no muestran el uso de mascarillas entre las personas de la comunidad, solo los miembros del Ejército y la Policía la usan, no siempre de manera adecuada", indicó.

El observatorio también demandó a las autoridades involucradas en la atención a las emergencias que garanticen las medidas necesarias para prevenir brotes de enfermedades infecto-contagiosas (leptospirosis, malaria, dengue, diarreas, enfermedades respiratorias, de la piel) incluyendo la covid-19.

Asimismo, instó a las autoridades a considerar la aplicación de las medidas de mitigación de desastres recomendadas por los expertos internacionales.

Entre otros, sugirió garantizar todas las medidas de prevención de la covid-19 en albergues, especialmente mascarillas y distanciamiento social entre familias, y la entrada inmediata de una misión de OPS/OMS para evaluar la situación sanitaria, que incluye la pandemia y los efectos de los desastres naturales.

Además, garantizar el agua potable y alimentación, y asegurar atención médica en albergues y atención primaria para toda la población afectada.

El observatorio, una red de médicos y voluntarios de toda Nicaragua, registra 2.796 fallecidos en Nicaragua con síntomas de la covid-19 o por neumonía y 11.251 casos sospechosos de la enfermedad hasta el pasado 18 de noviembre, superior a los registros brindados por el Ministerio de Salud.

Hasta el martes pasado, las autoridades de Salud reportaban 5.725 casos confirmados y 159 fallecidos a causa de la covid-19 desde que fue registrado el primer caso, en marzo pasado.